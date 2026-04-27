Concejales piden la renuncia inmediata del secretario de Seguridad de Bogotá: ¿por qué?

Este 27 de abril se dio a conocer una carta abierta, escrita por varios miembros del Concejo de Bogotá, en la que piden la renuncia inmediata del secretario distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia, César Restrepo. La misiva fue dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán para hacer la solicitud, acompañada de tres argumentos que lo sustentan.



La carta fue firmada por concejales en representación de diversas bancadas como Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Centro Democrático, entre otras, para manifestar su “profunda preocupación” por el rumbo que está tomando la seguridad en Bogotá. En cumplimiento de sus funciones de control político y citando el cierre del balance operativo de 2025, los cabildantes afirman que la gestión actual ha fracasado en cumplir con las metas que establece el Plan de Desarrollo Distrital.

“Bogotá no puede permitirse una gestión que se conforma con variaciones estadísticas marginales mientras se aleja cada vez más de los compromisos adquiridos con la ciudadanía”, dice el documento. En esa línea, la carta pone sobre la mesa una serie de argumentos que respaldan la petición de renuncia inmediata por parte de Restrepo.



Incumplimiento en la reducción de homicidios

El primer argumento se centra en el abandono de la meta de lograr una tasa de homicidios de “un solo dígito”. Según los concejales, la administración se había comprometido a reducir este indicador a 8 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el año 2025 cerró con una tasa de 14,8, casi el doble de lo proyectado.

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Aunque se reconoce una leve reducción frente a 2024 (3,4%), el documento advierte que la ciudad presenta un estancamiento en niveles de violencia no vistos en una década. Además, subraya la consolidación del sicariato y el uso de armas de fuego en el 62,2% de los homicidios, lo que consideran una señal de agravamiento del fenómeno criminal.



Deterioro de la convivencia y aumento de la violencia

El segundo punto cuestiona el deterioro de los indicadores de convivencia. La carta señala que la violencia intrafamiliar aumentó un 11,5% y las lesiones personales un 10,2%, cifras que califican como “deplorables”.

Los concejales critican que la respuesta institucional haya centrado la responsabilidad en factores como el consumo de alcohol, sin fortalecer de manera suficiente la justicia local. También advierten que el programa de acompañamiento a la denuncia (AIDE) sigue siendo insuficiente, lo que, a su juicio, contribuye a la impunidad y perpetúa los ciclos de violencia.



Percepción de inseguridad en niveles históricos

El tercer argumento apunta a la percepción ciudadana en términos de inseguridad. Según el documento, este indicador alcanzó el 66,2%, la cifra más alta desde 2008. Para los firmantes, esto evidencia una desconexión entre el discurso oficial —que habla de una ciudad más segura— y la experiencia cotidiana de los ciudadanos. En ese sentido, alertan sobre la presencia creciente de estructuras criminales transnacionales que operan con mayor libertad en el territorio, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad.



Llamado a un cambio de liderazgo

Los concejales sostienen que el secretario de Seguridad no ha logrado traducir el presupuesto ni el respaldo institucional en resultados concretos. Por ello, solicitan un relevo inmediato que permita retomar el rumbo y cumplir los compromisos del cuatrienio.



“El liderazgo actual no puede escudarse en comparaciones con años anteriores, sino asumir la responsabilidad de las metas pactadas”, señala el documento, que también insiste en la necesidad de un enfoque más efectivo frente a los problemas de vida, convivencia y justicia en la ciudad.



Paula Rozo

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