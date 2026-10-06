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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Buscan a José Joaquín, hombre con Alzheimer desaparecido en Bogotá: ¿lo ha visto?

Buscan a José Joaquín, hombre con Alzheimer desaparecido en Bogotá: ¿lo ha visto?

El hombre fue visto por última vez en los sectores de Cafam Floresta y el barrio Andes. Su familia pide ayuda para establecer su paradero.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 6 de oct, 2026
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José Joaquín es un hombre que se encuentra desaparecido en la ciudad de Bogotá
Noticias Caracol

José Joaquín un hombre de la tercera edad se encuentra desaparecido en la ciudad de Bogotá. Según el comunicado difundido por su familia, fue visto por última vez en los sectores de Cafam Floresta y el barrio Andes.

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Al momento de su desaparición, llevaba una gorra roja, chaqueta azul y pantalón gris. De acuerdo con la información entregada por sus familiares, “puede estar desorientado”.

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La familia pide ayuda a la ciudadanía para encontrarlo. En caso de haberlo visto o contar con información que permita establecer su paradero, puede comunicarse a los números 313 888 1334 y 321 261 9113. También puede informar a través de la línea de atención 123.

¿Como reportar a una persona desaparecida en Bogotá?

Según la Secretaría de Convivencia y Justicia de la ciudad, el reporte de desaparición de cualquier persona debe realizarse de inmediato a través de la Línea 123, sin necesidad de esperar 72 horas para alertar a las autoridades. En estos casos, las tres primeras horas son decisivas para lograr una localización efectiva de la persona cuyo paradero se desconozca.

Recomendaciones

  • Una vez la persona aparezca, reportarlo también a la Línea 123. De esta manera, los recursos podrán ser redirigidos a otra atención que requiera la misma importancia. Además, la información sobre los motivos de la desaparición es vital para identificar factores de riesgo, conocer con mayor profundidad este fenómeno y orientar los esfuerzos para evitar situaciones de esta magnitud.
  • No compartir números de contacto personales en los boletines de búsqueda que se utilizan cuando se solicita la colaboración ciudadana a través de redes sociales. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar estas situaciones para llamar, engañar e intentar estafar a los familiares, aprovechándose de su angustia y preocupación. Por ello, en este tipo de boletines se recomienda indicar que cualquier información sea suministrada a la Línea 123.

Últimos casos de desaparecidos reportados

De acuerdo con las cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la base de datos registra un total de 3.668 personas desaparecidas. De esta cifra, 1.326 fueron encontradas con vida, 119 fueron halladas muertas y 2.223 aún continúan desaparecidas.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

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