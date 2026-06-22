TransMilenio explica quiénes pueden sentarse en las sillas aguamarina y en qué situaciones aplican

En el sistema de transporte público de Bogotá existen algunos espacios destinados para priorizar ciertos usuarios. En algunos de estos espacios se encuentran sillas de color azul, que pueden ser ocupadas por adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños de brazos, y personas con alguna discapacidad. No obstante, TransMilenio implementó nuevos asientos de color aguamarina. ¿Quiénes pueden ocuparlos? La Alcaldía Mayor recalcó que estas sillas no son de uso general ni están para reemplazar las sillas azúles, sino que responden a criterios definidos por Movilidad.

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¿Quiénes pueden ocupar las nuevas sillas aguamarina en TransMilenio y SITP?

El objetivo de las nuevas sillas aguamarina o para "viajes de cuidado" responde a la forma en que se mueven muchos usuarios en Bogotá, especialmente cuando no viajan solas. El término "viajes de cuidado" corresponde a los desplazamientos que realizan las personas que acompañan o atienden a alguien durante los trayectos. Esto incluye situaciones en las que un usuario no se moviliza completamente por su cuenta y necesita apoyo para desplazarse en el sistema.

La Alcaldía de Bogotá y la empresa de TransMilenio informaron que estos asientos fueron creados para reconocer este tipo de viajes. Así las cosas, el sistema no solo contempla a quienes requieren asistencia sino también a quienes cumplen el rol de acompañar o cuidar a otras personas durante el viaje. Entre los casos más comunes se encuentran:



Personas que viajan con adultos mayores

Usuarios que acompañan a personas con discapacidad

Padres, madres o cuidadores que van con niños pequeños o bebés

Personas que asisten a alguien con una condición de salud

En todos estos escenarios las personas que ocupan estas sillas no necesariamente son las que tienen condición de prioridad. Sin embargo, están a cargo de acompañar a quienes sí tienen preferencias durante el trayecto. Esta diferencia es clave dentro del sistema. Las sillas azules siguen siendo para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. En cambio, las aguamarina están pensadas para quien cumple la función de cuidado.



¿Para qué se implementaron las sillas aguamarina?

La inclusión de las sillas aguamarina responde a una política de movilidad con enfoque de cuidado que ha impulsado la Alcaldía de Bogotá. Esta política busca visibilizar los desplazamientos asociados al cuidado, que hacen parte de la rutina de muchos hogares. De acuerdo con el sistema, la medida busca reconocer que quienes cuidan también necesitan condiciones adecuadas durante el viaje. Esto marca un cambio frente a la organización anterior, en la que solo se identificaban usuarios con prioridad directa. Con esta nueva categoría, se amplía la forma en que se distribuyen los espacios dentro del transporte público.



¿Cuál es la diferencia con otros asientos?

En los buses de TransMilenio y SITP hay tres tipos principales de sillas:



Rojas: uso general

Azules: prioridad para personas con condiciones específicas

Aguamarina: destinadas a viajes de cuidado

La aparición del color aguamarina introduce una nueva lógica en el sistema, enfocada en acompañantes y cuidadores, algo que no estaba identificado antes de la llegada de los buses eléctricos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL