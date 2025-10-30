Presuntos miembros de disidencias de las Farc planearon atentar CAI en Bogotá: así los capturaron

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad informó que en un operativo reciente se logró la captura de alias El Flaco y alias Alexandra, quienes planearon realizar un atentado con un artefacto explosivo en el CAI Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad, y habrían sido contactados por las disidencias de las Farc. También, se logró la captura de alias Pedro Pablo o 'Junior’, quien habría hecho parte del ELN y es señalado de haber participado en el atentad terrorista a la Escuela General Francisco José de Paula Santander en 2019.

Según las investigaciones de las autoridades, alias El Flaco y alias Alexandra pretendieron atentar contra el CAI el pasado 22 de junio. Se les imputaron los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, además municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

"Esta acción es muy importante en la lucha contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de una célula de la organización criminal de 'Calarcá'. Estos criminales pretendían atentar contra los policías, pero las autoridades lograron identificar a la persona que iba a perpetrar el atentado y la capturaron y a partir de allí se inició una investigación que concluyó con la captura de los encargados de coordinar el ataque", reveló el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.



Así planearon atentado contra CAI en Bogotá

Los investigadores determinaron que alias El Flaco, en febrero de este año, había sido contactado por un integrante de las disidencias de las Farc ‘Jorge Briceño Suarez’ o 'Calarcá' para cometer el atentado en el CAI El Lucero. El 21 de junio del 2025, se reunió con dos mujeres, con el fin de coordina la comisión de este hecho terrorista, haciendo vigilancia criminal con la intención de afectar a los uniformados e instalaciones del lugar.



Al día siguiente de aquella reunión, una tercera persona, la explosivista, fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional después de que el artefacto explosivo que transportaba en un bolso se activara accidentalmente al caer al suelo dentro de un establecimiento comercial.



El incidente provocó una detonación por acumulación de gases que alertó a las autoridades, por lo que los uniformados procedieron a su detención inmediata. La investigación también determinó que esta mujer habría sido contactada por alias El Flaco para cometer el atentado terrorista en el sur de Bogotá.

Según la Policía Metropolitana, en 2022, este mismo sujeto habría accionado un motocarguero en contra del batallón Pantano de Vargas en el municipio de Granada, en el Meta, donde lamentablemente fallecieron dos personas. Por este hecho se encontraba recluido en la cárcel La Picota, de la que escapó el 28 de julio del 2024. Alias El Flaco se encontraba prófugo de las autoridades desde entonces. En la audiencia tras su captura, que se dio en el municipio de Villa Garzón (Putumayo) aceptó los cargos imputados y contaba con una circular naranja por fuga de presos.

#ATENCIÓN 🚨| Capturamos a 2️⃣ presuntos integrantes de las disidencias al mando de alias Calarcá



Captura de presunto miembro del ELN

En un segundo resultado, se logró la captura mediante orden judicial en el municipio de Isnos (Huila) de alias Pedro Pablo o 'Junior’, señalado de haber participado en el atentado terrorista el 17 de enero de 2019 a la Escuela General Francisco José de Paula Santander, donde fueron asesinados 22 cadetes de la policía. Este hombre habría sido el encargado de realizar la inteligencia criminal en inmediaciones a esta unidad policial.

Además, habría hecho parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), principalmente del Frente de Guerra Oriental y posteriormente en el Frente Urbano Compañero Diego. De igual manera, registra antecedentes en el año 2021 por los delitos de rebelión y extorsión en el departamento de Arauca. Estos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

