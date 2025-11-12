En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Fuerte regaño de jueza a Ricardo González y defensa en audiencias por muerte de Jaime Esteban Moreno

Fuerte regaño de jueza a Ricardo González y defensa en audiencias por muerte de Jaime Esteban Moreno

En medio de las diligencias judiciales por la imputación de cargos y la medida de aseguramiento del segundo detenido por el homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes, se registraron varios momentos tensos entre la jueza encargada y la defensa del joven. Estos son los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 12 de nov, 2025
