Duro mensaje de jueza en caso de Jaime Estaban Moreno a Juan Carlos Suárez: “Crueldad atroz”

“Hay realidades que son inocultables”, manifestó la juez mientras definía si dictaba medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, uno de los dos capturados por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, en Bogotá, a finales de octubre pasado. (Lea también: Fuerte regaño de jueza a Ricardo González y defensa en audiencias por muerte de Jaime Esteban Moreno)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“En pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y propinados en partes vitales (…) en el pecho, el abdomen, en la cabeza, donde tenían que propinarle los golpes para causarle la muerte”, señaló la togada en su argumentación.



“Refleja un desprecio absoluto por la vida humana”

La juez recordó que Jaime Esteban Moreno fue golpeado cuando “ya estaba indefenso”.

“Todo ello, en sentir de esta juez, configura un hecho de crueldad atroz, un hecho de inhumanidad, de saña y de violencia despiadada, que refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto no solo se truncó la vida de este joven Jaime Esteban, de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de llegar a ser un profesional, de trabajar en esa profesión, de formar una familia”, subrayó.



Añadió que “nada de eso, como lo dijo la Fiscalía delegada, será posible hoy porque él fue asesinado por estas personas. Esta inferencia razonable de autoridad o participación, que esta juez encuentra acreditada con solvencia, se deduce no de manera subjetiva por parte de esta judicatura, sino se deduce a partir de los elementos materiales probatorios”.



Lo anterior porque, según la juez, en los “videos hay elementos y circunstancias que muestran una verdad, que evidencian una verdad, y que conoce todo el país. No se necesita ser abogado para en este momento preguntarle a alguna persona de las que ha tenido acceso a esos videos, que son muchísimas de todos los niveles, preguntarle quién iba caminando, cómo iba caminando, cómo llegaron y entre cuántos le pegaron a esa persona”.



Juez desvirtúa versión de la defensa sobre “golpes suaves” contra Jaime Esteban

“Evidentemente fueron golpes graves, que a la postre dieron lugar a la muerte. Patadas, puños, golpes”, afirmó, quien dijo que era “absurda la brutal y desmedida agresión a la que Jaime Esteban fue sometido”.

Publicidad

Además, describe que la víctima tenía la cara cubierta de sangre, según relató una testigo identificada como Emperatriz Carreño, quien añadió que Juan Carlos Suárez “regresó y le dio dos patadas en la parte superior del cuerpo”.

Noticia en desarrollo.