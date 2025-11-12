En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Duro mensaje de jueza en caso de Jaime Estaban Moreno a Juan Carlos Suárez: “Crueldad atroz”

Duro mensaje de jueza en caso de Jaime Estaban Moreno a Juan Carlos Suárez: “Crueldad atroz”

“Refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, dijo la togada durante la audiencia donde se define la medida de aseguramiento contra uno de los señalados del crimen del joven de 20 años.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Captura de pantalla

