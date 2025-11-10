En vivo
BOGOTÁ / Se conoce primera foto de Ricardo González, señalado por crimen de Jaime Moreno, tras entregarse

Se conoce primera foto de Ricardo González, señalado por crimen de Jaime Moreno, tras entregarse

Tras 11 días del homicidio de Jaime Esteban en el norte de Bogotá, el joven se entregó ante las autoridades en Cartagena. Junto con Juan Carlos Suárez, González deberá responder por el crimen.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de nov, 2025
Ricardo González, señalado por crimen de Jaime Moreno -
Noticias Caracol

