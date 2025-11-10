Se conoce primera foto de Ricardo González, señalado por crimen de Jaime Moreno, tras entregarse

Noticias Caracol tuvo acceso a la primera imagen de Ricardo González tras su entrega en la ciudad de Cartagena por el crimen de Jaime Moreno, el joven de 20 años asesinado el pasado 31 de octubre en la localidad de Chapinero, norte de Bogotá, tras una fiesta organizada por estudiantes de la universidad de Los Andes.

En la imagen se puede ver a González, de 23 años, sentado en una silla dentro del búnker de la Fiscalía General de la Nación en la capital de Bolívar.

El pasado viernes, las autoridades emitieron una orden de captura en contra de González y la Fiscalía General de la Nación le imputará el delito de homicidio agravado por el crimen del joven estudiante de la universidad de Los Andes.



Y es que las autoridades comenzaron a seguir la pista de Ricardo González tras conocerse el rostro de este hombre de 23 años en las cámaras de seguridad del bar Before Club, horas antes del fallecimiento de Jaime Moreno. La cámara enfoca entre varios asistentes a Ricardo, quien vestía de negro y llevaba unas orejas de conejo negras.



Además de a González, las cámaras de seguridad captaron a Juan Carlos Suárez, el otro capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno.

Ricardo González, señalado por crimen de Jaime Esteban Moreno - Noticias Caracol