BOGOTÁ  / Detalle que vieron en segundo detenido por asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá tras golpiza

Detalle que vieron en segundo detenido por asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá tras golpiza

La abogada de Ricardo González, quien se entregó este lunes 10 de noviembre a las autoridades, aseguró que el joven no "huyó" de la justicia y reveló el motivo de su traslado a la capital. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 10 de nov, 2025
NOTICIAS CARACOL

