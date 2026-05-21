¿En qué estado encontraron cuerpo de Yulixa Toloza? Director de Medicina Legal responde

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, habló con Noticias Caracol sobre los detalles que se han encontrado tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que perdió la vida tras asistir a un centro estético ilegal en Bogotá, conocido como Beauty Láser M. L. El director reveló que Yulixa pudo haber sido víctima de una muerte violenta.



¿De qué murió Yulixa Toloza?

Sobre las causas de la muerte de la mujer, el director dijo que “nosotros podemos suponer que puede ser por un tema de una embolia pulmonar, podría ser por un tema de un anestésico mal colocado o podría ser por un proceso anémico que produce un shock en la persona. Digamos que cuando se presente el informe de necropsia o de autopsia a la Fiscalía se va a determinar pues la causa y la manera de muerte en este informe por parte del patólogo forense”.

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En cuanto a la pregunta de cómo se está identificando cuándo y a qué hora falleció la víctima, Cortés mencionó que “lo que se hace en un estudio de autopsia del cuerpo, determinar con la parte macroscópica, determinar de pronto una posible hora de muerte o día de muerte y también a partir de la parte de las muestras que se tomen en el sentido de la parte microscópica, por ejemplo, la estomatología, observar de pronto el desarrollo de su fisiopatología y también determinar en cierta forma una hora aproximada y del día de muerte de Yulixa. Eso es lo que se hace en Medicina Legal”.



La persona que atendió a Yulixa Toloza "no era profesional de la salud"

El director, además, dijo que la persona que le hizo la lipólisis a Yulixa en Beauty Láser “no era profesional de la salud. Por otro lado, sabemos que no eran las condiciones que se pueden dar en como sí se pueden dar, por ejemplo, en una clínica o en un hospital. Digamos que en un hospital, una clínica, hay unas condiciones para dar soporte a la persona y hay un médico profesional que ha estudiado, por ejemplo, cirugía plástica para poder hacer el procedimiento”.

Agregó que “la diferencia que hay entre un sitio, entre una clínica y un sitio inadecuado, es el riesgo. Digamos que en una clínica existe un riesgo, pero es menor al que puede existir en un sitio donde no hay esas condiciones. Digamos que, si hubiera sido una clínica, probablemente el riesgo hubiera sido menor para que la persona hubiese fallecido y en este sitio donde se hicieron los procedimientos era un sitio inadecuado, con un profesional inadecuado, donde el riesgo es mucho mayor para que la persona pudiese fallecer”.



Sobre la pregunta de si había algún tipo de rastro en el cuerpo de Yulixa, el director dijo: “lo que puede hacer el patólogo es determinar si hubo un choque hipovolémico o pudo existir cualquier otro tipo de fisiopatología que la llevó pues precisamente a su exceso”.



Yulixa Toloza habría sido víctima de muerte violenta, según Medicina Legal

Finalmente, el director señaló que cuando se encontró el cadáver de Yulixa Toloza, “el cuerpo estaba descompuesto. Entonces, fueron 7 días que estuvo en un sitio, con el cuerpo fue produciéndose su proceso normal y así fue como Medicina Legal recibió el cuerpo del día de ayer”. También mencionó el director que la muerte de Yulixa pudo haberse tratado de un hecho violento: “Probablemente su muerte sea calificada de esa forma por parte del patólogo, pero tocará esperar a que el patólogo forense, el equipo que la abordó, pues haga la calificación correspondiente, pero posiblemente sí”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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