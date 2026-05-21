Videos | Encapuchados vandalizaron sede de campaña de Paloma Valencia en Bogotá; hay bloqueos

En medio de manifestaciones sobre la carrera Séptima en Bogotá durante la tarde de este jueves, encapuchados vandalizaron la sede de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. En varios videos difundidos en redes sociales se ve que hicieron algunos grafitis, rompieron el vidrio de una puerta y se llevaron un letrero. Los ciudadanos también reportan que un grupo de personas están vandalizando otros establecimientos.

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Según el último reporte de la Secretaría de Movilidad, los manifestantes se reunieron sobre la Carrera 7, entre calles 45 y 47, generando afectación vial. En este momento avanzan por la Calle 34 con Av. Caracas, sentido Oriente - Occidente.

"Resulta inaceptable que un grupo de personas haya irrumpido en el lugar para grafitear las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento", aseguraron desde la campaña de Paloma Valencia. En un comunicado, añadieron que "estos hechos se suman a los recientes actos vandálicos ocurridos en Antioquia", donde un grupo de personas dibujó un muro cerca de la vivienda del expresidente Ávaro Uribe. Según militantes del Pacto Histórico, se trató de un acto en defensa de las víctimas de falsos positivos. Sin embargo, para el Centro Democrático fue un ataque al exmandatario u su familia.



"Este tipo de conductas representan una peligrosa escalada de odio político que debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país. A pocos días de las elecciones, estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia. Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de sectores radicalizados", añadió la campaña.



#Bogotá | La sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia fue vandalizada durante la tarde de este jueves 21 de mayo. Vea los detalles >>> https://t.co/r5FjkzsiXU pic.twitter.com/11GotMfNW3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 21, 2026

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