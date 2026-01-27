Cayeron siete extorsionistas y homicidas de ‘Satanás’ en Bogotá: así delinquía organización criminal

Gracias a la recolección de denuncias ciudadanas, entrevistas a víctimas y testigos, fuentes humanas y el análisis de registros audiovisuales, se pudo capturar en Bogotá a siete integrantes de la estructura criminal 'Satanás', responsables de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. A esta organización se le atribuyen, entre otros, cuatro eventos criminales que dejaron dos muertos y cinco lesionados.

“Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara. Los ciudadanos no podemos estar atemorizados por verdaderos cobardes”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo, tras la captura.

Las autoridades detallaron cómo sembraban el terror en las localidades de Kennedy y Bosa, en el sur de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal intimidaba de manera sistemática al sector comercial mediante ataques sicariales, disparos contra establecimientos y amenazas directas.



Mediante el desarrollo de ocho diligencias de allanamiento y registro adelantadas en estas localidades, se logró la incautación de cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, diez teléfonos celulares, 37 cartuchos, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas empleadas para la comisión de los atentados.



El modus operandi de los integrantes en 'Satanás'

La Secretaría de Gobierno detalló que el "modus operandi" de estos integrantes de 'Satanás' consistía en grabar videos al interior y exterior de los negocios, los cuales eran enviados a las víctimas a través de plataformas de mensajería instantánea, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo millonarias sumas de dinero, bajo amenazas contra la vida e integridad de comerciantes y sus familias".



Entre los capturados en el operativo se encuentra alias Bill, encargado de coordinar los ataques, el armamento y el transporte; ‘Yefry’, quien laboraba en la recicladora afectada y suministraba información detallada sobre las víctimas; así como ‘Masacre’ y ‘Diablo’, responsables de los homicidios, las lesiones y la intimidación mediante el uso de artefactos explosivos. Además, se pudo establecer que ‘Ricardo’, ‘Dervis’ y ‘Carlos’ eran los encargados de grabar los videos de los establecimientos, los cuales posteriormente eran enviados a los demás integrantes de esta estructura criminal.

A esta organización se le atribuyen los siguientes cuatro eventos criminales:



23 de diciembre de 2025: extorsión a una recicladora en Bosa, donde exigían 60 millones de pesos. En este hecho fue asesinado el yerno de la propietaria.

8 de enero de 2026: disparos contra la fachada de un lavadero en la localidad de Puente Aranda, con exigencias de 20 millones de pesos.

12 de enero de 2026: ataque armado contra un Fruver en Bosa, con exigencias de 15 millones de pesos, que dejó una persona asesinada y dos lesionadas.

13 de enero de 2026: atentado contra un establecimiento de comidas rápidas en Bosa, con exigencias de 70 millones de pesos, que dejó dos personas heridas por arma de fuego.

La investigación permitió identificar que las motocicletas utilizadas para ejecutar los ataques eran adquiridas en el sector de la avenida Primero de Mayo y posteriormente revendidas, con el fin de evadir la acción de las autoridades. Gracias al operativo, se afectaron las rentas criminales de esta organización en cerca de 200 millones de pesos mensuales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y explosivos. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Necesitamos que los jueces de la República les impongan la máxima sanción penal a estos criminales que acabaron con una familia, con una comunidad, y pretendían burlarse de toda la sociedad y de sus instituciones. Eso no puede seguir pasando”, concluyó el secretario Restrepo.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL