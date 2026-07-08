Buscan a estudiante de ciencias políticas desaparecido en Bogotá; preocupa su condición médica

La incertidumbre y la angustia acompañan desde hace varios días a la familia de Andrés Camilo Cotrina Vidal, un estudiante de Ciencias Políticas de 27 años que fue reportado como desaparecido en Bogotá. Sus seres queridos aseguran que perdieron todo contacto con él luego de una conversación con su madre y hacen un llamado a las autoridades para fortalecer su búsqueda y a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer su paradero.



De acuerdo con el relato de su familia, Andrés Camilo salió de su vivienda, ubicada en el barrio San Cipriano, en la localidad de Suba, el pasado 6 de julio. Desde entonces, no han vuelto a tener noticias sobre él y su teléfono celular permanece apagado, el último registro conocido se dio a las 10:40 a.m.

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Según explicó su familia a Noticias Caracol, la última vez que lograron hablar con Andrés Camilo fue mediante una conversación con su madre. "Le contestó que estaba bien, que ya iba para la casa, que seguía departiendo con su amiga, y desde allí es donde perdemos totalmente rastro y registro de él, porque su celular está apagado", relató su hermana Diana Carolina Cotrina.

Desde ese momento, sus allegados iniciaron la búsqueda y solicitaron a las autoridades la activación inmediata de los mecanismos correspondientes para localizarlo.



De acuerdo con la ficha de desaparición, presuntamente el joven se dirigía hacia Soacha. Además, llevaba consigo un morral con un estampado de flores



Su familia expresa preocupación por su condición de salud

Andrés Camilo Cotrina Vidal tiene 27 años, estudia Ciencias Políticas en la Universidad San Buenaventura de Bogotá y, según su familia, desde su nacimiento presenta una parálisis cerebral leve.

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Sus seres queridos explicaron que esta condición le ha generado un leve retraso en el habla, por lo que manifiestan una preocupación adicional frente a su desaparición.

"La incertidumbre, la inseguridad de la ciudad, el no saber si está bien, el no saber con quién está, el haber perdido el rastro, es totalmente angustiante", afirmó Diana.

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Asimismo, hizo un llamado para que cualquier persona que haya compartido con él durante los últimos días o que pueda aportar información se comunique con las autoridades o a la línea 3123229438

La familia insiste en la necesidad de que las autoridades continúen con la búsqueda del joven y recuerdan que su desaparición ya fue reportada.

Andrés Camilo Cotrina Vidal fue reportado como desaparecido en #Bogotá. Su familia pide a las autoridades activar de manera urgente los mecanismos de búsqueda.



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¿Cómo reportar una desaparición en Colombia?

Existe la falsa creencia de que es obligatorio esperar 72 horas para reportar la pérdida de un ser querido; sin embargo, este es un mito que puede retrasar un tiempo vital para su localización. Actualmente en Colombia, una vez que usted agote todas las posibilidades lógicas de ubicación, puede actuar de inmediato a través de las siguientes opciones:



Acudir a una patrulla de la Policía.

Dirigirse a un Centro de Atención Inmediata (CAI).

Presentar el reporte en una estación de Policía.

Llamar a la línea 123 de la Policía.

Comunicarse con la línea 122 de la Fiscalía.

Con el reporte, las autoridades pueden activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa, con el objetivo de facilitar la localización de la persona desaparecida.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co