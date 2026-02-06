Clima en Bogotá y Colombia en el primer fin de semana de febrero: frente frío provocará lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), junto con la Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), emitieron un comunicado especial alertando sobre las condiciones climáticas previstas para el fin de semana, las cuales podrían generar afectaciones tanto en zonas costeras como en regiones del interior del país.

De acuerdo con el Ideam, el fenómeno corresponde a un segundo frente frío que se desplaza desde latitudes del hemisferio norte hacia el mar Caribe, lo que ocasionará un incremento en la intensidad de los vientos, el oleaje y la inestabilidad atmosférica. Este sistema, al interactuar con la vaguada monzónica y otros mecanismos climáticos presentes en la región, favorecerá la ocurrencia de lluvias en amplios sectores del territorio nacional.

La entidad explicó que este tipo de frentes fríos son comunes durante el invierno del hemisferio norte y que, aunque no siempre generan descensos marcados de temperatura en Colombia, sí pueden intensificar las precipitaciones y las condiciones marítimas adversas, especialmente en la región Caribe.



Así será el clima en Bogotá y Colombia en el primer fin de semana de febrero

Durante este fin de semana, el territorio nacional estará bajo la influencia de un frente frío que avanzará sobre el mar Caribe y afectará las condiciones del tiempo en varias regiones. Este sistema favorecerá el aumento de la nubosidad, las precipitaciones y los vientos, principalmente en el norte del país, y "al interactuar con otros sistemas como la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, generará lluvias fuertes en la región Caribe, norte y occidente de la Andina y la Pacífica", según indicó un comunicado de la entidad.



"Para este fin de semana se prevé un aumento generalizado de las lluvias en gran parte del país, con mayor relevancia en la región Caribe y sus zonas costeras, así como en el norte y occidente de la región Andina y la región Pacífica. Se esperan precipitaciones intensas en el departamento de Córdoba, así como en sectores del Golfo de Urabá y La Mojana", subrayó la entidad.

En Bogotá, la entidad prevé la "presencia de lluvias durante la tarde del sábado 7 de febrero, mientras que para el domingo 8 se esperan precipitaciones más sectorizadas".



Clima para el sábado 7 de febrero

El sábado continuará el patrón lluvioso en gran parte del país. En la región Caribe, las precipitaciones se mantendrán y se extenderán hacia sectores de Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira. Córdoba, el golfo de Urabá y la Mojana seguirán siendo áreas con alta probabilidad de acumulados importantes de lluvia.

En la región Pacífica, especialmente en el centro y sur, se esperan lluvias frecuentes, mientras que en la región Andina se presentarán precipitaciones en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Estas lluvias podrían ser más intensas durante la tarde y noche.

La Amazonía también registrará lluvias en departamentos como Caquetá, Putumayo y Amazonas. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, aunque se mantendrán los vientos y el oleaje, se prevé una disminución gradual de las lluvias en comparación con el viernes.



Clima domingo 8 de febrero

Para el domingo, las lluvias continuarán, pero con una distribución más localizada. En la región Caribe, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el occidente y sur, afectando nuevamente a Córdoba, Sucre, Bolívar y áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. En la región Andina, se esperan lluvias en Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, el occidente de Cundinamarca y el oriente de Tolima y Huila.

En la región Pacífica, departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño seguirán registrando precipitaciones, mientras que en la Amazonía continuarán las lluvias en sectores de Amazonas, Vaupés y el oriente de Guaviare. Por su parte, la región Orinoquía presentaría condiciones más secas.

En San Andrés y Providencia se espera predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ocasionales, especialmente en el área marítima.



Regiones de Colombia con mayor probabilidad de lluvias

Según el pronóstico, el aumento de las lluvias se concentrará principalmente en la región Caribe, con énfasis en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y en el golfo de Urabá. Durante el sábado y el domingo, las precipitaciones se extenderán a otros sectores como Atlántico, Magdalena, Cesar y zonas del centro y sur de La Guajira.

También se prevén lluvias importantes en el norte y occidente de la región Andina, así como en áreas de la región Pacífica y la Amazonía. En contraste, la región Orinoquía mantendría condiciones mayormente secas durante el fin de semana.

El Ideam señaló que, aunque las lluvias podrían disminuir gradualmente a partir de la próxima semana, durante los días señalados existe la probabilidad de acumulados significativos de precipitación, especialmente en zonas con antecedentes de saturación de suelos.

