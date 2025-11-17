En vivo
Así será el pico y placa en Bogotá del 17 al 21 de noviembre: rotación y multas vigentes

Así será el pico y placa en Bogotá del 17 al 21 de noviembre: rotación y multas vigentes

La semana que inicia con el lunes festivo 17 de noviembre presenta doble restricción vehicular: pico y placa regional para el retorno y la rotación habitual en días hábiles de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de nov, 2025
Alcaldes de municipios cercanos a Bogotá cuestionaron el pico y placa los sábados por estas razones
Incumplir con el pico y placa acarrea una multa de $711.750
