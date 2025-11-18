En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Congestión vehicular en calle 80, en Bogotá: TransMilenio alerta retrasos de hasta 1 hora en rutas
Congestión vehicular en calle 80, en Bogotá: TransMilenio alerta retrasos de hasta 1 hora en rutas

Según informó, las rutas zonales presentan afectaciones y operan con desvíos parciales. Así avanza la movilidad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
accidente calle 80.jpg
Ciclista muere tras choque con tractocamión en la calle 80; otro accidente se reporta
Bogotá Tránsito

