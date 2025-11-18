Congestión vehicular en calle 80, en Bogotá: TransMilenio alerta retrasos de hasta 1 hora en rutas

Por congestión vehicular en la calle 80 con carrera 119 (en el sentido oriente–occidente), TransMilenio informó a las 7:25 a.m. que las rutas zonales DG208-C102-C155-CA153-CF154-T21 "presentan retrasos de hasta 60 minutos y operan con desvíos parciales". Más tarde, a las 8:05 a.m., señalaron que persiste una fuerte congestión vehicular y que la afectación incluye a rutas zonales, dual y alimentación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hacia las 5:50 a.m. se presentó una novedad vial por un camión varado en la localidad de Engativá, en avenida calle 80 con carrera 120. A las 7:15 a.m. la Secretaría de Movilidad informó que el camión varado fue retirado de la vía y mejoraron las condiciones de movilidad.

A las 8:10 a.m. se presta alto flujo vehicular en el corredor de calle 80 debido a siniestro vial en la salida de la ciudad Autopista Medellín con kilómetro 2, sentido Oriente - Occidente.



En desarrollo.