Reconocido actor fue visto durmiendo en la calle con sus mascotas y explicó la razón

Alejandro Landero, actor mexicano conocido por su participación en telenovelas durante las décadas de 1980 y 1990, fue captado recientemente en la vía pública de la colonia Condesa, en Ciudad de México. Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, mostraban al actor acompañado de varias mascotas y algunas pertenencias personales. La situación generó múltiples reacciones en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Landero aclaró que, aunque atraviesa una situación precaria, no se encuentra en condición de abandono. En declaraciones ofrecidas a medios locales, explicó que su presencia en la calle se debe a un desfase en sus planes de traslado a otra ciudad, y no a una pérdida total de vivienda o recursos.



¿Por qué Alejandro Landero estaba en la calle?

Landero ha pasado varias noches en una banca pública y ha dormido en su camioneta. En sus declaraciones, explicó que esta situación se originó por un retraso en su mudanza a Puerto Vallarta, donde tenía previsto iniciar un nuevo proyecto. El actor relató que debía dejar la vivienda que ocupaba y trasladarse a otra, pero el proceso se retrasó. Su abogado le había informado que podía permanecer en el lugar por un tiempo limitado, el cual ya se cumplió. Esto lo llevó a permanecer temporalmente en la vía pública.

Landero afirmó que no ha perdido su casa y que aún cuenta con recursos para mantenerse. También indicó que está en contacto con una persona que le ofreció prestarle una vivienda, lo que le permitirá concretar su traslado a Puerto Vallarta.



El actor se encuentra acompañado por un perro y cuatro gatos. Aseguró que no está dispuesto a separarse de ellos, razón por la cual no ha considerado ingresar a instituciones como La Casa del Actor, donde no se permite el ingreso de animales. Landero explicó que ha convivido con sus mascotas durante más de una década y que forman parte de su entorno cercano. Esta decisión ha influido en su elección de permanecer en espacios públicos mientras concreta una solución habitacional que le permita estar con ellos.

Publicidad

La difusión de las imágenes generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron preocupación por su estado, mientras que otros solicitaron apoyo institucional o comunitario. También se difundieron versiones que sugerían un abandono por parte de su familia.



"No es una situación de calle": Alejandro Landero

El actor desmintió estas versiones. Afirmó que su familia política y otros allegados han estado en contacto con él y le han brindado apoyo. Indicó que los rumores han generado ataques injustificados hacia sus familiares en redes sociales. "Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse… Se complicó", dijo Landero al medio TVNotas.



Landero manifestó que su intención es trasladarse a Puerto Vallarta, donde tiene previsto desarrollar un proyecto relacionado con el turismo. Según explicó, se trata de una iniciativa que busca promover la inclusión de personas con condiciones neurodivergentes.

El actor indicó que ha sido diagnosticado con autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Estas condiciones, según explicó, no fueron identificadas durante su infancia, lo que dificultó su adaptación en diversos entornos. En Puerto Vallarta, Landero espera implementar servicios turísticos accesibles, como menús en braille y capacitación para la atención de personas con discapacidades. También planea compartir su experiencia a través de plataformas digitales.

Publicidad

Vecinos de la colonia Condesa han difundido mensajes en redes sociales solicitando apoyo para Landero. Algunos residentes ofrecieron ayuda temporal, como alojamiento o alimentos. También se han organizado campañas para recolectar donaciones. El actor agradeció las muestras de apoyo y reiteró que su situación es temporal. Indicó que espera resolverla en los próximos días y que su objetivo es continuar con sus proyectos personales en otra ciudad.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL