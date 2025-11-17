Capturan a presunto implicado en el homicidio del menor Harold Aroca en Bogotá: video fue clave

Un hombre señalado de participar en el secuestro, tortura y homicidio de Harold Aroca, el adolescente de 16 años desaparecido el pasado 5 de agosto en Los Laches, fue capturado en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá.



Las autoridades confirmaron que el detenido será presentado ante un juez de control de garantías, donde enfrentará imputaciones por homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas, tortura agravada y secuestro simple. El cuerpo del adolescente fue hallado el pasado 10 de agosto, presentando signos de tortura.

De acuerdo con la madre del menor, el video clave que permitió avanzar en la investigación habría sido capturado por un vecino. En las imágenes se observa cómo cinco hombres interceptan a Harold en la calle, obligándolo a subir a un vehículo después de intercambiar palabras, mientras uno de ellos portaba un arma de fuego. Gracias a estas grabaciones, las autoridades pudieron identificar y ubicar a Anderson Santiago Pedraza, presunto participante en el secuestro y posterior homicidio del adolescente.

#Bogotá | Se conoce el que sería el último video en el que aparece Harold Aroca, de 16 años, quien fue hallado sin vida en las últimas horas. La familia del menor dice que lo grabó un vecino y que muestra a los jóvenes que se lo habrían llevado.



Más detalles del caso del menor Harold Aroca en Bogotá

El cuerpo de Harold fue encontrado cinco días después de su desaparición, en un predio del barrio Los Laches. Desde ese entonces, las autoridades tienen como una de las principales hipótesis a que el adolescente, Harold Aroca García, pudo haber sido instrumentalizado por estructuras de microtráfico que operaban en Los Laches. De ser así, su asesinato se habría perpetrado como un acto de venganza o retaliación por parte de estas mismas redes criminales.



Además, su mamá sostuvo que Harold podría haber sido asesinado por haber mencionado en su colegio a los presuntos responsables de un homicidio ocurrido días antes en la zona. "Mi hijo llegó al colegio el día lunes diciendo que sabía quién había cometido un homicidio. Dicen, a mí no me consta nada, que del salón se salió la información. El martes mi hijo llega de estudiar, almuerza, se cambia y se va al entrenamiento", declaró la madre meses antes.



Durante los días posteriores a la desaparición, la familia vivió momentos de gran tensión. La noche del 5 de agosto, el padre de Harold notó irregularidades en los mensajes enviados desde el celular de su hijo y recibió una llamada de una voz desconocida que confirmó que el joven había sido retenido. Según los informes, el teléfono permaneció activo hasta alrededor de las 10:00 p.m.

El jueves siguiente, el Gaula de la Policía realizó un operativo en la zona donde se suponía que estaba Harold, pero tuvo que retirarse tras un intercambio de disparos. Ese mismo día, se llevó a cabo el entierro de una persona asesinada días atrás en un barrio cercano, mismo hecho que, según la familia, podría estar relacionado con la desaparición del adolescente.

Este crimen ha generado profunda indignación en la comunidad, especialmente entre los familiares de Harold, quienes han insistido en la necesidad de justicia y en que se tomen medidas para capturar a los responsables. Diana Carolina Clavijo, madre del adolescente, denunció que desde el sepelio de su hijo ha recibido constantes amenazas en su contra.

“Las amenazas me llegaron desde el Facebook de una persona llamada Santiago Rodríguez, quien pertenece a la zona de Los Laches y estaría vinculado a una banda conocida como Los Ranchos. Revisando, nos dimos cuenta de que esta persona vive cerca del sector donde desapareció mi hijo”, relató Clavijo.

Asimismo, el padre del menor ha sido intimidado con mensajes que, según explicó, incluyen la amenaza de enviarle videos del asesinato de Harold y advertencias de que ambos no deben regresar al lugar ni hablar, bajo riesgo de ser asesinados.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL