En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan a presunto implicado en el homicidio del menor Harold Aroca en Bogotá: video fue clave

Capturan a presunto implicado en el homicidio del menor Harold Aroca en Bogotá: video fue clave

El adolescente de 16 años desapareció el pasado 5 de agosto. Las autoridades confirmaron que el detenido será presentado ante un juez de control de garantías. Esto se sabe.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Capturan a presunto implicado en el homicidio de Harold Aroca, menor desaparecido en Bogotá
Video fue clave para identificar al presunto participe de la muerte del menor-
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad