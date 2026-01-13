¿Cómo acceder a transporte escolar gratuito para estudiantes de colegios públicos en Bogotá?

Desde muy temprano, cuando la ciudad apenas despierta, miles de niñas y niños en Bogotá inician el recorrido más importante de su día, el camino hacia el colegio. Para muchas familias, ese trayecto implica costos, tiempos y riesgos que pueden afectar la asistencia regular a clases. Con el fin de reducir esas barreras, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) continuará en 2026 con el Programa de Movilidad Escolar (PME), una estrategia institucional que facilita el acceso al transporte escolar para estudiantes de colegios públicos que cumplen determinados criterios.



El Programa de Movilidad Escolar es una política pública orientada a garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial, especialmente para estudiantes que viven a largas distancias de sus instituciones educativas o que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. A través de este programa, el Distrito apoya el desplazamiento diario y seguro de niñas, niños y jóvenes hacia los colegios oficiales de Bogotá.



¿En qué consiste el Programa de Movilidad Escolar?

El PME ofrece apoyo en transporte escolar mediante diferentes modalidades, como rutas escolares de vehículos motorizados y no motorizados, con el objetivo de disminuir la deserción, promover la equidad y contribuir al bienestar estudiantil. El programa prioriza a estudiantes que, por razones de distancia, edad o condición de discapacidad, requieren acompañamiento para garantizar su asistencia regular a clases.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta iniciativa hace parte de las acciones de la SED para asegurar que factores externos, como la ubicación del lugar de residencia, no limiten el derecho a la educación.



¿Quiénes pueden acceder al beneficio en 2026?

El Programa de Movilidad Escolar está dirigido a estudiantes menores de 19 años matriculados en colegios oficiales del Distrito, que cumplan con los criterios establecidos por la Secretaría de Educación. Pueden ser beneficiarios:



Estudiantes de grados 1° a 11° y aceleración que residan a más de 2 kilómetros del colegio.

Niñas y niños de prejardín, jardín y transición que vivan a más de 1 kilómetro de la institución educativa.

que vivan a más de 1 kilómetro de la institución educativa. Estudiantes con discapacidad, sin restricción de edad, que vivan a más de 1 kilómetro del colegio, en cualquier grado.

¿Cómo acceder al Programa de Movilidad Escolar?

Para el año 2026, la Secretaría de Educación del Distrito definió tres mecanismos para garantizar tanto la continuidad de los beneficiarios actuales como el acceso de nuevos estudiantes al programa:

1. Continuidad automática

Los estudiantes que contaron con el beneficio durante 2025 mantendrán su acceso de manera automática, siempre que continúen cumpliendo los requisitos. La validación de la información y la asignación del beneficio se realizará internamente por parte de la SED, sin necesidad de que las familias adelanten trámites adicionales.



2. Estudiantes nuevos en el sistema educativo oficial

Quienes ingresen por primera vez a un colegio público del Distrito podrán solicitar el beneficio una vez acepten el cupo escolar. Durante el proceso de prematrícula, el aplicativo habilitado por la SED permitirá realizar la solicitud del Programa de Movilidad Escolar.



3. Estudiantes antiguos que no contaban con el beneficio

Los estudiantes que no habían solicitado el programa o que anteriormente no cumplían las condiciones, pero que ahora sí las reúnen, deberán completar el proceso de matrícula y luego acudir a su Dirección Local de Educación (DILE) correspondiente. Allí se realizará la evaluación de elegibilidad para determinar la asignación del beneficio.



Requisitos del Programa de Movilidad Escolar

Residir de manera permanente en Bogotá D.C. Vivir en una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) con déficit de cupos escolares, según el grado del estudiante. Estar matriculado en una institución educativa oficial del Distrito. Estar matriculado en jornada diurna, con excepción: estudiantes con discapacidad pueden acceder en jornada nocturna. No aplica para fines de semana. Desde prejardín hasta grado 11° (los estudiantes con discapacidad están exentos de este requisito). Ser menor de 19 años (excepción para estudiantes con discapacidad) Distancia entre la vivienda y el colegio:

Más de 2 kilometro para grados 1° a 11°.

Más de 1 kilometro para prejardín, jardín y transición.

Para estudiantes con discapacidad: más de 1 km en cualquier grado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co