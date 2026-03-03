En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Por qué está lloviendo más fuerte en Bogotá por las tardes? Estas son las dos razones

¿Por qué está lloviendo más fuerte en Bogotá por las tardes? Estas son las dos razones

En la ciudad, un día puede iniciar completamente despejado, pero terminar con lluvias torrenciales. El Idiger explica qué factores influyen para que esto suceda.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Encharcamientos por lluvias en Bogotá.
Imagen de referencia de lluvias en Bogotá.
Bogotá Tránsito

Durante las últimas semanas, en Bogotá se ha evidenciado un fenómeno meteorológico que consiste en que está lloviendo solo por las tardes en la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) explicó las razones de este hecho que ha ocurrido durante 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Las mañanas en Bogotá siempre se han caracterizado por ser frías mientras el sol se va asomando. Normalmente, el ciudadano se despierta con una temperatura cercana a los 10 grados centígrados. Pero la cuestión va cambiando con el día, pues ahora cuando el sol alcanza su punto más alto, la capital está registrando climas de entre 19 y 20 grados, sobre todo en mediodía.

Las razones por las que ha llovido solo por las tardes en Bogotá

Allí radica la primera razón: el calentamiento que hay en el día, pues esta condición hace que se evapore la humedad presente en suelos, vegetación, cuerpos de agua y superficies mojadas por la lluvia. El agua sube y forma nubes de lluvia que van formándose entre el inicio y la mitad de la tarde.
Otro factor importante para que llueva por la tarde es la intensidad del viento que haya en el día, señala el Idiger. Si es débil, la humedad se puede acumular y así se favorece el desarrollo de nubes de lluvias.

Bogotá posee una ubicación que también repercute en las precipitaciones por:

Últimas Noticias

  1. Niño de 12 años cayó en 'llamada millonaria' en Bogotá: lo hicieron sacar objetos valiosos de su casa
    Videos de cámaras de seguridad muestran a una mujer recibiendo la maleta -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Niño de 12 años cayó en 'llamada millonaria' en Bogotá: lo hicieron sacar objetos valiosos de casa

  2. Trancón en Transmilenio
    Interminable trancón en Transmilenio. -
    Fotos: redes sociales
    BOGOTÁ

    VIDEOS | Largas filas de buses de Transmilenio en calle 80, NQS y Caracas; pasajeros deben caminar

  • Los cerros orientales
  • Humedad proveniente de los llanos orientales
  • Influencias  del Pacífico, el Valle del Magdalena y la Amazonía 
  • La presencia de humedales y zonas verdes 
  • Las llamadas “islas de calor” urbanas 

Estos mismos factores, que vienen desde distintas regiones y confluyen en el centro del país, hacen que las lluvias sean diferentes en cada localidad.

El Idiger advierte que de cara marzo, conocido como el primer mes de una de las temporadas de lluvia, las precipitaciones pueden presentarse en la madrugada o en la noche. “Históricamente, los eventos de lluvia más intensos en Bogotá se han registrado entre el mediodía y las 4:00 p.m., especialmente durante las temporadas lluviosas”.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia? 
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Lluvias

Pronóstico del clima

Publicidad

Publicidad

Publicidad