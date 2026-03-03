Niño de 12 años cayó en 'llamada millonaria' en Bogotá: lo hicieron sacar objetos valiosos de casa

Un niño de 12 años fue víctima de una 'llamada millonaria', una estrategia fraudulenta usada por los delincuentes con la que se busca estafar ciudadanos con mentiras. Resulta que los ladrones se hicieron pasar por una entidad bancaria y por medio del menor averiguaron los datos de sus padres.



Después de optener los datos de los papás del niño, los delincuentes le dijeron que los tenían detenidos y, que para poderlos rescatar, tenía que sacar los objetos más valiosos de su vivienda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El padre del niño habló con Noticias Caracol y comentó que al menor “le hicieron varias llamadas en el día, haciéndose pasar por el BBVA. Aprovechando que era un niño, le preguntaron por un adulto responsable. Él dijo que no había nadie, que sus papás llegaban en la tarde”.



Delincuentes fingieron la voz del papá de niño víctima de 'llamada millonaria' en Bogotá

Fue tal el descaro de los delincuentes que fingieron la voz del papá del niño, para que él sacara objetos de valor de su casa. “En la última llamada, le dijeron que tenían al papá y a la mamá judicializados. Hicieron una llamada en la que le dijeron":



“Su papá está hablando acá, lo estamos llamando”

“Oiga, ¿le decimos al niño que entregue todo?”

“Sí, sí, dígale que entregue todo”

Con la maleta llena de objetos valiosos, el niño le entregó el paquete a una mujer. Mientras tanto, el papá del menor habló sobre el daño que le probocaron los delincuentes sobre su hijo. “Nos tocó llevar el niño al psicólogo del colegio, parecía ido. De hecho, no habíamos analizado, en medio del susto, pero parece que el niño estuviera drogado. Al otro día nos tocó ir al colegio, hablar con los profesores y ha sido muy duro para nosotros porque es un niño de 12 años”.

Con grabaciones de cámaras de seguridad que las víctimas tienen en su poder y la denuncia que hicieron ante la Fiscalía General de la Nación, esperan que las autoridades den captura a esta banda delincuencial dedicada a robar ciudadanos, así sean menores de edad.



Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL