Las estaciones del Metro de Bogotá ya tienen nombre: tres fueron escogidos por la ciudadanía

En un hito histórico para la movilidad de la capital y de todo el país, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) ha revelado oficialmente los nombres que darán vida a las paradas de la Línea 1. Tras un proceso de participación ciudadana sin precedentes, los bogotanos han dejado de ver el sistema como una serie de números para convertirlo en una red con identidad propia, arraigada a sus barrios y su geografía.



El anuncio, realizado este miércoles, marca la culminación de un ejercicio democrático en el que más de 44.000 ciudadanos alzaron su voz. A través de Chatico, el asistente virtual del Distrito, y la página web de la Alcaldía Mayor, los habitantes de la ciudad decidieron el bautizo de tres estaciones clave que aún se encontraban en proceso de votación.



Los resultados finales reflejan un fuerte sentido de pertenencia. La Estación 3 ha sido nombrada oficialmente como Ciudad Kennedy, tras recibir 6.269 votos de un total de 15.142. Por su parte, la Estación 4 llevará el nombre de Timiza, una elección contundente que alcanzó los 9.601 sufragios. Finalmente, la Estación 10 se conocerá como Santa Isabel, consolidándose con 7.710 votos. Este ejercicio no fue solo un trámite administrativo; fue un reflejo del compromiso de una ciudadanía que ve en el Metro de Bogotá la transformación definitiva de su entorno. Según la EMB, la elección de estos nombres se basó en hitos geográficos y el reconocimiento histórico de los sectores que atravesará el viaducto.



Mapa de las estaciones con sus nombres

Mapa del futuro Metro de Bogotá. Empresa Metro de Bogotá.

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Con estas adiciones, 15 de las 16 estaciones de la primera línea ya cuentan con nombre propio. El trazado definitivo incluye paradas emblemáticas como Gibraltar (Estación 1), Portal Américas (Estación 2), Hospital de Kennedy (Estación 5) y Avenida Boyacá (Estación 6). Hacia el centro y norte de la ciudad, el sistema se conectará con puntos estratégicos como el SENA (Estación 9), el Hospital (HOMI) (Estación 11), la Avenida Jiménez (Estación 12), y las estaciones de la Calle 45, Calle 63 y Calle 72. La única excepción actual es la Estación 7, que al ser un punto de integración con TransMilenio, tendrá un proceso conjunto posterior para definir su denominación.

Este anuncio de identidad coincide con avances técnicos contundentes. Recientemente, el proyecto alcanzó un progreso físico del 78.69% en su construcción a lo largo de los 24 kilómetros de trazado. El pasado 20 de junio, el tren de la Línea 1 completó con éxito su recorrido de prueba más extenso sobre el viaducto, cubriendo un trayecto de aproximadamente 5,7 kilómetros desde el Patio Taller de Bosa hasta la ahora denominada estación Timiza.



Durante estas pruebas, el material rodante alcanzó velocidades de entre 80 y 90 kilómetros por hora, demostrando la estabilidad y eficiencia del sistema de tracción eléctrica. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la suavidad del recorrido permitirá a los usuarios desplazarse con comodidad dentro de los vagones, marcando un antes y un después en la experiencia de transporte para los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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