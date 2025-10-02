En vivo
Concierto de Guns N' Roses en Bogotá: IDIGER exige pruebas de seguridad al escenario Vive Claro

La entidad espera que los organizadores de todos los eventos en la capital entreguen de manera "oportuna y completa" la información técnica que demuestre la seguridad para los asistentes.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 2 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
La banda se presentará el próximo 7 de octubre.
Guns N' Roses volverá a Colombia -
Foto: AFP

