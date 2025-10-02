En vivo
BOGOTÁ / Clima en Bogotá hoy, jueves 2 de octubre: pronostican lluvias en varias localidades de la ciudad

Clima en Bogotá hoy, jueves 2 de octubre: pronostican lluvias en varias localidades de la ciudad

Aliste la sombrilla y anticípese a las precipitaciones, pues el Ideam pronostica una tarde lluviosa para este jueves 2 de octubre.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de oct, 2025
Clima en Bogotá hoy.jpg
Estas serán las lluvias que se podrían presentar a lo largo del día. -
Foto: archivo y Getty Images

