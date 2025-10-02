Clima en Bogotá hoy, jueves 2 de octubre: pronostican lluvias en varias localidades de la ciudad

Octubre ha iniciado con varias precipitaciones en Bogotá, Medellín y otros puntos de Colombia. Esta situación ha provocado que muchos trabajadores, estudiantes y demás se pregunten sobre las condiciones climáticas del día para poder anticiparse, tomar una sombrilla y salir de sus viviendas preparados. Por esta razón, el Ideam emitió su más reciente reporte sobre las condiciones meteorológicas para este jueves 2 de octubre de 2025 en el que da a conocer si podría llover en la capital y otras ciudades como Medellín, Bucaramanga o Medellín hoy.

Para el caso de Bogotá, el Ideam pronostica en la madrugada de este jueves condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. Se espera que la temperatura mínima del día de hoy sea cercana a los 10°C y que desde la mañana predomine el tiempo seco con un cielo parcial o mayormente nublado. La tarde será el momento de mayores precipitaciones, ya que el Ideam estima un cielo mayormente nublado con algunas lloviznas y lluvias ligeras en algunos puntos.



Localidades en las que lloverá en Bogotá hoy

Durante la tarde de este jueves se pronostica un cielo cubierto y con lloviznas en diferentes puntos. El Ideam resalta que los sectores del sur y el occidente de Bogotá serán los más afectados por las lluvias de hoy. De esta manera, se prevén posibles lluvias en las localidades de:



Engativá.

Suba.

Fontibón.

Usme.

Finalmente, en la noche podría presentarse un cielo parcial o mayormente nublado con lluvias ligeras.



Clima en Medellín, Bucaramanga y más ciudades par hoy jueves 2 de octubre

Barranquilla: se pronostica cielo parcialmente cubierto durante el día, con posibilidad de lluvias en distintos momentos. (Temperatura máxima: 29 °C).

Cartagena: se espera cielo que variará entre parcialmente y mayormente nublado, con lluvias esporádicas, especialmente en la tarde. (Temperatura máxima: 29 °C).

Medellín: el cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse lluvias en horas nocturnas. (Temperatura máxima: 23 °C).

Tunja: se anticipa un cielo que oscilará entre parcialmente y mayormente nublado, con condiciones mayormente secas durante el día. (Temperatura máxima: 16 °C).

Bucaramanga: se proyecta cielo de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias al final de la tarde y en la noche. (Temperatura máxima: 26 °C).

Cali: predominará un cielo parcialmente nublado durante el día, aunque se esperan precipitaciones de diversa intensidad en la tarde y noche. (Temperatura máxima: 25 °C).

En qué otros lugares se presentarían lluvias este jueves 2 de octubre

Durante el día de hoy, se prevén lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, en amplias áreas de las regiones Pacífica y Caribe, así como en el norte de la región Andina y en puntos aislados de la Orinoquía y la Amazonía.

Se espera que los mayores volúmenes de lluvias se presenten en zonas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Sucre, Córdoba, Bolívar, el mar Caribe colombiano, Cesar, La Guajira, Vichada, Guainía, Meta, Guaviare, Amazonas y Vaupés.



Por otro lado, se prevén lluvias de menor intensidad en regiones de Cundinamarca, Tolima, Huila, Magdalena, Casanare, Arauca, Putumayo, Caquetá y Boyacá. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan precipitaciones ligeras a moderadas, especialmente sobre su zona marítima.



Recomendaciones del Ideam para Bogotá y Colombia en la primera semana de octubre

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y persistentes en varias zonas del país, el Ideam ha emitido recomendaciones de prevención para reducir riesgos asociados a estas condiciones climáticas.

En cuanto al riesgo de deslizamientos, especialmente en áreas montañosas, se sugiere estar atentos a la información sobre el estado de las vías y evitar traslados nocturnos. En caso de que ocurra un deslizamiento, es fundamental alertar de inmediato a las autoridades y a otros conductores que transiten por la zona.

Si se presentan tormentas eléctricas, vientos intensos o vendavales, es recomendable resguardarse en lugares seguros, alejarse de espacios abiertos, árboles altos y estructuras metálicas. También se sugiere revisar techos, cubiertas y elementos elevados para prevenir daños por los vientos.

Aunque las lluvias son el fenómeno predominante esta semana, el Ideam también hace un llamado a prevenir incendios forestales, recordando la importancia de apagar completamente fogatas y evitar dejar objetos inflamables o de vidrio en áreas naturales. A las autoridades locales se les insta a mantener activos los planes de respuesta ante posibles emergencias por fuego.

