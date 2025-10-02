En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Leyes del derecho a la protesta "desprotegieron a ciudadanos que no lo hacen": Distrito

Leyes del derecho a la protesta “desprotegieron a ciudadanos que no lo hacen”: Distrito

El secretario de Gobierno pidió al Congreso regular los derechos de la protesta para que quienes lo ejerzan “lo hagan de forma pacífica y respetuosa”. El alcalde Galán le hizo una solicitud al presidente Petro.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 2 de oct, 2025

César Restrepo, secretario de Gobierno, y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá -
Alcaldía de Bogotá

