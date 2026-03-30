Conozca los cierres en la carrera Séptima de Bogotá por inicio de obras desde el 30 de marzo

Este 30 de marzo marca el inicio de la transformación del tramo norte de la emblemática carrera Séptima de Bogotá por parte del Distrito para construir el carril exclusivo de TransMilenio desde la calle 119 y 121. Las obras abarcarán, por el momento,el sentido norte-sur, por el carril más cercano al separador principal.



Según informó Orlando Molano, director del Instinto de Desarrollo Urbano (IDU), este millonario proyecto estaba con luz verde desde diciembre de 2023 cuando se firmó el contrato con la anterior administración. “Ya terminamos la etapa de preconstrucción, así que ya arranca la construcción de los tres grupos: el primer grupo de la 99 a la 127; el segundo, de la 127 a la 183, y el tercero, de la 183 a la 200”. El Distrito invirtió más de 1,85 billones de pesos para lograr este proyecto.



Así funcionarán los cierres por obras en la carrera Séptima

Desde este lunes estará cerrado uno de los tres carriles en el sentido norte-sur. El director del IDU le recordó a la ciudadanía que se garantizará que haya dos carriles mixtos disponibles para el tránsito en todo momento desde la calle 121 hasta la 119 . “En pocos días vamos a iniciar también por el costado occidental, frente de la Fundación Santa Fe, y, en el costado oriental, vamos a arrancar entre las calles 99 y 102”, detalló el alto funcionario del Instituto.



El IDU recalcó a los actores viales que se movilicen por este sector que los vehículos tendrán paso por el costado occidental, en sentido norte-sur. Asimismo, una estación de transporte público será reubicada mientras se desarrollan las obras. Se trata del paradero 173A01, que está ubicado en la carrera Séptima con calle 123. Ahora, este punto estará frente al Banco Davivienda del edificio Torre 123, a unos 100 metros al norte del punto original.



Lo que trae el proyecto de la carrera Séptima

La administración distrital resalta que este proyecto de transformación “representa una renovación integral del paisaje urbano del borde nororiental con un enfoque de movilidad sostenible y respeto al medioambiente”. Esta iniciativa de renovación abarca 11,56 kilómetros de longitud e incluye la construcción de cuatro carriles, dos (por sentido) para tráfico mixto y dos para TransMilenio. Además, este proyecto de conexión troncal también construirá 14 estaciones y un patio-portal que recibirá una flota e más de 150 buses eléctricos. Se estima que esto beneficie a 133.000 pasajeros una vez finalicen los trabajos en los tres grupos del tramo.



Sin embargo, este proyecto no solo está pensado para mejorar la movilidad, sino optimiza estos espacios. El corredor contará con 4388 nuevos árboles nativos, más de 385.000 m² de espacio público, zonas verdes y jardinería; además de 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para la gestión de aguas lluvias y la prevención de inundaciones. Además, 11,56 km de ciclorruta nueva que se conectará con otras ciclorrutas, como las de las calles 100, 170 y 183 A su vez, integrará 45 pasos seguros semaforizados en el tramo.

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María Paula Rodríguez Rozo

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