Cortes de agua en Bogotá del 4 al 6 de noviembre: habrá suspensiones de hasta 27 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha anunciado una programación de suspensiones temporales del servicio de agua potable que afectará a múltiples barrios en siete localidades de la capital, además de sectores específicos del municipio aledaño de Soacha, durante tres días de la semana, del martes 4 al jueves 6 de noviembre de 2025. Estos cortes, que varían en duración desde 12 hasta 27 horas, se realizan con el propósito de llevar a cabo obras de reparación y mantenimiento necesarias en las redes de distribución.



Cortes de agua en Bogotá para hoy, 4 de noviembre

Para este martes 4 de noviembre, los arreglos afectarán a las siguientes localidades por 24 horas, excepto Puente Aranda y San Cristóbal que durarán 27 horas:



Puente Aranda: en el barrio Milenta.

en el barrio Milenta. San Cristóbal: en el barrio Libertadores.

en el barrio Libertadores. Soacha: Conjunto Residencial Macarena, Monguí, Jardín.

Conjunto Residencial Macarena, Monguí, Jardín. Kennedy: en el Conjunto Residencial Recodo del Tintal.

en el Conjunto Residencial Recodo del Tintal. Usaquén: en los barrios Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín.

Cortes de agua en Bogotá, miércoles 5 de noviembre

Para el miércoles 5 de noviembre, los arreglos afectarán a las siguientes localidades durante 24 horas, excepto para Antonio Nariño que tendrán duración de 27 horas y Usme, que tendrá duración de 12 horas:



Usaquén: para el barrio Santa Barbara Central.

para el barrio Santa Barbara Central. Suba: para los barrios Batan, Prado Veraniego Sur y Las Villas.

para los barrios Batan, Prado Veraniego Sur y Las Villas. Antonio Nariño: para los barrios Policarpa y La Hortua.

para los barrios Policarpa y La Hortua. Puente Aranda: para el barrio Puente Aranda.

para el barrio Puente Aranda. San Cristóbal: para el barrio Libertadores.

para el barrio Libertadores. Rafael Uribe Uribe: en los barrios La Picota, La Paz, Porvenir, Danubio, La Fiscala Norte y Danubio II

en los barrios La Picota, La Paz, Porvenir, Danubio, La Fiscala Norte y Danubio II Bosa: para los barrios Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur, Transmilenio y Olarte Área Comercial e Industrial

para los barrios Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur, Transmilenio y Olarte Área Comercial e Industrial Soacha: en los barrios Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y C.C. Unisur

en los barrios Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y C.C. Unisur Usme: en los barrios Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey , Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe De Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Refugio I, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Brazuelos Occidental, Brazuelos Occidental Rural, Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural I, Centro Usme Urbano, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, El Uval Rural, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, Mochuelo Alto Rural, Usminia, Villa Anita, Yomasa Norte, Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Tuno, El Uval, El Uval Rural, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, La Reforma, Los Olivares, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I, Villa Israel.

Cortes de agua en Bogotá, jueves 6 de noviembre

Por último, para el jueves 6 de noviembre, los arreglos afectarán a las siguientes localidades durante 24 horas, excepto para Puente Aranda y Kennedy que en algunas zonas tendrán duración de 27 horas:



Puente Aranda: en los barrios El Remanso, Estación Central y Los Ejidos.

en los barrios El Remanso, Estación Central y Los Ejidos. Teusaquillo: en el barrio Quinta Paredes

en el barrio Quinta Paredes Kennedy: en los barrios Lusitania, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad, Provivienda Oriental, Chucua La Vaca I, II, III, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Saucedal, Villa Nelly II Sector.

en los barrios Lusitania, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad, Provivienda Oriental, Chucua La Vaca I, II, III, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Saucedal, Villa Nelly II Sector. San Cristóbal: en los barrios Villa de los Alpes I, Villa de los Alpes, Suramérica, Bello Horizonte, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, Velódromo, San Blas, San Cristóbal Sur.

en los barrios Villa de los Alpes I, Villa de los Alpes, Suramérica, Bello Horizonte, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, Velódromo, San Blas, San Cristóbal Sur. Bosa: en los barrios Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny.

Se le recomienda a los residentes de las zonas afectadas a llenar el tanque de reserva de su vivienda antes de que inicie la suspensión, además de verificar en la página del acueducto de Bogotá el tiempo exacto y las horas de inicio de las obras. Es crucial que, si se almacena agua en recipientes adicionales, esta sea consumida antes de transcurridas 24 horas. Asimismo, se hace un llamado al uso racional del agua, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos durante el periodo de interrupción.

Para aquellos lugares de alta concentración de público, como clínicas y hospitales, la EAAB asegura la prestación del servicio de carrotanques de forma prioritaria. Este servicio puede ser solicitado a través de la Acualínea 116. La ejecución de estos trabajos es importante para el buen funcionamiento de la infraestructura hídrica de la ciudad y con ello asegurar que el agua potable continúe llegando a los hogares sin contratiempos mayores en el futuro.

