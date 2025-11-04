En vivo
BOGOTÁ  / Cortes de agua en Bogotá del 4 al 6 de noviembre: habrá suspensiones de hasta 27 horas

Cortes de agua en Bogotá del 4 al 6 de noviembre: habrá suspensiones de hasta 27 horas

La Empresa de Acueducto de Bogotá suspenderá el servicio en siete localidades y Soacha del 4 al 6 de noviembre para ejecutar mantenimientos y empalmes esenciales en la red de distribución.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Cortes de agua en Suba este fin de semana
El Acueducto anunció que ya se tomaron medidas para garantizar el abastecimiento hídrico para las zonas afectadas. -
Fotos: Getty y Acueducto de Bogotá

