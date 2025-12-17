En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Esta es la sanción que deberá pagar menor involucrado en asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

Esta es la sanción que deberá pagar menor involucrado en asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

El menor fue aprehendido luego de que, junto con otro sujeto, acabaran con la vida del hombre de 29 años en medio de un intento de hurto en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Menor aprehendido por crimen de Jean Claude Bossard aceptó dos cargos en su contra
El menor fue quien habría disparado el arma de fuego -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad