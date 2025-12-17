Esta es la sanción que deberá pagar menor involucrado en asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

El menor de edad que participó en el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven empresario y universitario de 29 años que murió tras ser atacado en medio de un atraco en Bogotá el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, fue sancionado por un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). El joven de 16 años aceptó los cargos, luego de que se evaluaron las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación.

El hecho sucedió aproximadamente a la 1:30 de la tarde en la avenida 19 con 108, cuando unos individuos que se desplazaban en una motocicleta, incluyendo al menor de 16 años, intentaron hurtar a Jean Claude Bossard, quien portaba una cadena, un celular y, posiblemente, un morral. Tras un leve forcejeo, le dispararon en dos ocasiones hasta acabar con su vida. El hombre quedó tendido en la vía.

Uno de los agresores murió tras ser abatido por las autoridades, mientras que el menor de 16 años, según la Fiscalía, "deberá permanecer 7 años y 6 meses privado de libertad en un centro de atención especializada por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones; y tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas".



Noticia en desarrollo...