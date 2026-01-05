Cortes de agua en Bogotá de 27 horas durante la semana del 5 al 9 de enero del 2026

Bogotá inicia el 2026 con el anuncio de la realización de cortes de agua para la semana del 5 al 9 de enero, esto como parte de un plan estratégico para garantizar la calidad del suministro de agua potable en la capital. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció el calendario de intervenciones que dejarán cortes temporales del servicio en diversos puntos de la ciudad durante la segunda semana de enero.



Según el comunicado oficial, estos cortes son necesarios para ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, buscando "minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua" y así garantizar la continuidad del servicio a largo plazo. A continuación, la programación detallada para que los ciudadanos se preparen y tomen las precauciones necesarias.

Cortes de agua para el miércoles 7 de enero

De acuerdo con el reporte oficial, los arreglos se realizarán en la localidad de Antonio Nariño, en los barrios Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas, ubicados entre la calle 1 a la calle 13 Sur y la carrera 10 a la carrera 14, y tendrán la suspensión del servicio desde las 7:00 a. m., con una duración de 27 horas aproximadamente.



Cortes de agua para el jueves 8 de enero

Para el jueves 8 de enero, el turno será para la localidad de Kennedy. En este sector, los barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho e Igualdad, que están ubicados de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72, experimentarán el corte bajo las mismas condiciones, un inicio programado a las 7:00 a. m. y una duración esperada de 27 horas.



Recomendaciones por cortes de agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió diversas recomendaciones para este tipo de escenarios:



Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

La administración distrital continúa monitoreando el avance de estas y otras obras en la ciudad, incluyendo proyectos de movilidad y mantenimiento. Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y planificar con anterioridad la semana para que la realización de las obras no obstruya el día a día de los bogotanos.

