La millonaria suma de dinero que robaron a Diana Ospina tras secuestro y paseo millonario en Bogotá

Diana Ospina apareció sana y salva durante la noche de este lunes 23 de febrero. Tras, al parecer, correr una gran distancia luego de haber sido liberada por el grupo de delincuentes que la robó desde la madrugada del pasado domingo, la mujer llegó al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía hacia Choachí, en donde fue atendida por las autoridades. Desde allí, fue trasladada hacia el lugar en el que se encontraban sus familiares, a quienes abrazó en medio del desconcierto y el cansancio tras haber sido víctima de este grave caso de hurto en la capital del país.

El caso de Ospina adquirió gran relevancia en la capital, pues la mujer fue víctima de un millonario robo luego de haber tomado un servicio de taxi en la calle al salir de un bar localizado en Chapinero durante la madrugada del pasado domingo 22 de febrero. Duró cerca de 19 horas desaparecida, situación que provocó gran incertidumbre entre la comunidad, la cual indagaba sobre su paradero y las posibles hipótesis de lo ocurrido. Lo único que se sabía de ella, hasta ese entonces, era que había tomado un servicio hacia su casa y que se encontraba a 5 minutos de llegar a su residencia.

Poco tiempo después, se conoció que Ospina había sido llevada hacia su casa por aquel taxi conducido por un delincuente, pero que tan pronto se bajó del mismo, fue abordada por dos hombres que la venían siguiendo y la forzaron a volver a ingresar al vehículo. En ese momento, la pesadilla de Diana y su familia inició, pues esta mujer empezaba a ser víctima de un paseo millonario que duró alrededor de diez horas. En ese lapso de tiempo, mientras la familia y parientes cercanos de Ospina intentaban encontrarla, ella era obligada por los ladrones a entregar todas sus tarjetas y claves de sus cuentas bancarias.



Sus familiares notaron estos movimientos irregulares en las cuentas, e incluso los denunciaron desde el pasado lunes. Señalaron que, desde su desaparición, las cuentas de Diana empezaron a moverse y a retirar dinero en múltiples cajeros del sur de la capital, hecho que fue seguido e investigado por las autoridades que seguían el caso. La prioridad era encontrar a Ospina con vida.



El milagroso hallazgo de Diana Ospina

A poco tiempo de que se cumplieran 24 horas desde su desaparición, Diana fue hallada por las autoridades sin heridas ni alteraciones de salud. La mujer, según cuenta, tuvo que correr mucho luego de haber sido liberada por sus secuestradores en, al parecer, la vía que conecta a Bogotá con Choachí. Una vez llegó al CAI Mirador, se notificó su respectivo hallazgo con vida y se adelantaron los respectivos procedimientos para transportarla sana y salva al lugar en el que estaban sus amigos y familia.



El millonario robo

Afortunadamente, Ospina pudo regresar sana y salva a su hogar; no obstante, durante las largas horas en las que fue secuestrada, la mujer tuvo que dar todas las claves de sus tarjetas e información financiera, razón por la que todas sus cuentas quedaron desocupadas. Los delincuentes, usando sus medios de pago e información personal, hicieron compras a través de internet, enviaron dinero a cuentas de Nequi e hicieron retiros en efectivo en varios puntos del sur de la capital. En total, los ladrones pudieron quedarse con más de 50 millones de pesos de la víctima.



Actualmente, los investigadores ya cuentan con los números de placa de los taxis implicados en el millonario robo, además de los rostros de los hombres que asaltaron a Ospina, quienes pudieron ser identificados a través de cámaras de seguridad del barrio en el que iniciaron los hechos. De hecho, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que , dentro de muy poco, estos autores del robo podrían quedar tras las rejas.

