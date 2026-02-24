Los videos clave de Diana Ospina antes de desaparecer en Bogotá: dos sujetos se subieron a su taxi

Alrededor de 40 horas después de que se reportó su desaparición tras salir de un bar en la localidad de Chapinero, oriente de Bogotá, Diana Ospina fue hallada con vida en el CAI Mirador, ubicado en el kilometro 5 de la vía Choachí. La mujer se veía visiblemente desorientada y se presume que fue víctima del llamado paseo millonario y un posterior secuestro, hipótesis que se refuerza gracias a nuevos videos, obtenidos por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, en los que se ve cómo dos sujetos se suben al taxi en el que se movilizaba.

Anteriormente se habían conocido otros clips de cámaras de seguridad que mostraban a Diana afuera de Theatron, la discoteca donde pasó parte de la noche del sábado y la madrugada del domingo. Estaba junto con otra mujer, quien abordó un vehículo. En los minutos siguientes, se ve que Diana veía reiteradamente su celular, aparentemente, esperando el carro que solicitó en una aplicación de transporte. No obstante, al parecer el vehículo no llegó, por lo que decidió tomar un taxi en la calle.

"Hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 Bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi", se lee en el comunicado de la discoteca", indicó la discoteca en un comunicado.



En las cámaras de seguridad se ve que habló con el conductor y minutos después se subió al automotor en la parte de atrás. La última vez que Diana Ospina habló con su familia fue en dicho taxi, avisando que ya estaba cerca de su residencia. "Envía un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a cinco minutos de la casa, pero le temblaba la voz. No sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció", contó Stefanía Acosta Ospina, sobrina de la mujer, para Noticias Caracol en vivo.



Las autoridades, luego de que se reportó la desaparición, activaron unidades especializadas para realizar la búsqueda. "Está trabajando el Gaula de la ciudad con la familia recolectando información, haciendo una búsqueda activa. Estamos haciendo cruce de formación técnica", afirmó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Por otro lado, los investigadores informaron que ya identificaron plenamente el vehículo que Diana abordó, y establecieron que tiene cinco multas de tránsito. La más reciente se remonta a junio de 2025 a un conductor por no portar su licencia y cuyo registro en el RUNT no arroja copia de certificados médicos.



Nuevos videos claves sobre desaparición de Diana Ospina

Los nuevos clips obtenidos por Noticias Caracol muestran que detrás del vehículo donde se movilizaba Diana había otro taxi. De allí se bajaron dos hombres, quienes ingresaron al automotor donde estaba la mujer, en el barrio Santa María del Lago, localidad de Engativá. Al parecer, se trató de un nuevo caso de paseo millonario, pues las cuentas bancarias de la mujer tuvieron movimientos horas después de la desaparición.

La investigación determinó que fueron alrededor de 10 horas en las cuales, al parecer, estos sujetos retuvieron a Diana, logrando robar de sus cuentas alrededor de 10 millones de pesos. Su familia denunció, asimismo, que recibieron llamadas extorsivas pidiéndoles dinero a cambio de liberarla.

Diana Ospina apareció hacia las 10 de la noche de este lunes 23 de febrero en el municipio de Choachí. Los presuntos ladrones la habrían abandonado en la carretera, por lo que ella caminó hasta el CAI más cercano. "Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas", aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

En un video se ve a Diana Ospina abrazando a su familia, un poco desorientada. "Lo que corrí", dice en el metraje. Por el momento se desconoce su estado de salud, y se esperan más detalles de lo que ocurrió en las próximas horas.

*Con información del Ojo de la Noche de Noticias Caracol

