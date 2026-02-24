Diana Ospina revela nuevos detalles tras su aparición en vía a Choachí: "Lo que corrí"

Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada y robada durante la madrugada del pasado domingo tras haber salido de un bar en la localidad de Chapinero de Bogotá, apareció sana y salva en la noche de este lunes 23 de febrero. De la mujer se tuvieron las primeras imágenes hacia las 9 de la noche, cuando ella, notoriamente cansada, regresó a casa a reencontrarse con sus familiares.

El primer video en el que se vio a Diana Ospina a salvo fue divulgado por múltiples medios de comunicación, incluido Noticias Caracol. La mujer se encontraba junto a sus parientes aparentemente cansada, con una botella de agua y un evidente alivio en su rostro tras haber sido encontrada luego de durar alrededor de 19 horas desaparecida. Tras abrazar a sus seres queridos, Ospina recordó un duro momento que, reconoce ella misma, tuvo que vivir en el momento en el que fue secuestrada y posteriormente abandonada por hombres desconocidos que la abordaron desde el taxi en el que se movilizaba.

"Lo que corrí", decía la sobreviviente mientras abrazaba a sus seres cercanos, dando a entender que esfuerzos para lograr ser encontrada por las autoridades fueron importantes. Y es que Ospina, según la primera información que se tuvo sobre su hallazgo, llegó al CAI Mirador ubicado en la vía que conecta a Bogotá con Choachí tras haber sido abandonada por los delincuentes en una zona cercana; aunque se desconocen los detalles exactos sobre las circunstancias en que fue encontrada, su rostro tras el rescate reflejaba un notorio cansancio.



¿Cómo fue el rescate de Diana Ospina?

Tras casi 19 horas de angustia, las autoridades confirmaron la aparición de Diana Ospina, quien había sido vista por última vez la madrugada del domingo tras salir de un establecimiento en Chapinero. La mujer fue localizada el lunes por la noche en la vía que conecta con el municipio de Choachí, específicamente en el CAI Mirador, a donde llegó desorientada para recibir auxilio.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, utilizó sus redes sociales para informar que la mujer "ya está con su familia". Cerca de las 10:20 p.m., el mandatario detalló el avance de las acciones judiciales:



"Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente. Pronto estarán tras las rejas".

Detalles del rapto y videos clave

La investigación dio un giro importante gracias a grabaciones de seguridad obtenidas por Noticias Caracol. Los videos revelan que Ospina alcanzó a llegar al exterior de su vivienda; sin embargo, antes de poder descender del taxi, fue interceptada por dos hombres. Se sospecha que el conductor del vehículo actuó en complicidad, reforzando la tesis de un "paseo millonario".



Cronología de la desaparición

Cámaras de la discoteca Theatron muestran a Diana saliendo a las 2:44 a.m. acompañada de una amiga. Según el comunicado del establecimiento:

"Hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 Bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi".Stefanía Acosta, sobrina de la víctima, relató que el último contacto fue un mensaje inquietante: "Envía un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a cinco minutos de la casa, pero le temblaba la voz. No sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció".

Durante el tiempo que estuvo retenida, se registraron movimientos en sus cuentas bancarias y la familia denunció haber recibido llamadas de carácter extorsivo para su liberación. Actualmente, el taxi implicado ya ha sido identificado y las autoridades continúan tras la pista de los responsables.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL