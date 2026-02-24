Conductor de taxi al que se subió Diana Ospina se presentó a la Fiscalía: antecedentes del carro

Cada vez son más los detalles que se conocen sobre el presunto secuestro y paseo millonario del que habría sido víctima Diana Ospina, una mujer que desapareció en la madrugada del domingo tras abordar un taxi cerca a Theatron, discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Luego de que la mujer apareció en la noche de este lunes, en el municipio de Choachí (Cundinamaca), el Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció que el conductor del vehículo en el cual se movilizaba acudió con un abogado a la Fiscalía General de la Nación.

La discoteca entregó a las autoridades videos de sus cámaras de seguridad, en los que se ve a Diana Ospina junto con una amiga esperando a los carros que habían solicitado por medio de aplicaciones de transporte. Según la investigación, luego de que su acompañante se fue en un vehículo, Ospina se quedó esperando unos minutos, pero, al parecer, su servicio no llegó, por lo que decidió abordar un taxi.

"Hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 Bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi", indicó Theatron en un comunicado.



Stefanía Acosta Ospina, sobrina de Diana, comentó en entrevista con Noticias Caracol en vivo que su familia habló con ella cuando estaba en el taxi, y Diana mencionó que estaba cerca a su residencia."Envía un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a cinco minutos de la casa, pero le temblaba la voz. No sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció", dijo.



Diana Ospina apareció sobre las 10 de la noche de este lunes, visiblemente desorientada, en el CAI Mirador del municipio de Choachí. "Lo que corrí", dice la mujer en un clip tras ser hallada, mientras sus familiares la abrazan. Según afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, "la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas".



Así fue paseo millonario del que fue víctima Diana Ospina

En videos de cámaras de seguridad del barrio Santa María del Lago, localidad de Engativá, obtenidos por Noticias Caracol, se ve que atrás del taxi en el cual se movilizaba Diana Ospina apareció un nuevo vehículo, del cual se bajaron dos sujetos, quienes rápidamente se subieron al automotor donde estaba la mujer.

Las primeras hipótesis arrojan que la mujer, con los tres delincuentes a bordo del taxi, fue secuestrada durante alrededor de 19 horas, en las cuales, al parecer, le dieron vueltas alrededor de la ciudad mientras le desocupaban sus cuentas bancarias. Se calcula que le robaron una suma aproximada de 50 millones de pesos, a través de transferencias a Nequi y otras entidades, antes de dejarla abandonada en la vía que conduce de Bogotá al municipio de Choachí.

Ella, de acuerdo a los investigadores, caminó hasta el CAI Mirador, donde fue hallada por uniformados de la zona y luego dirigida hasta el lugar donde se encontraba su familia. Mientras avanzan las investigaciones para establecer qué sucedió y quiénes son los involucrados, el conductor del taxi compareció ante las autoridades.

Anteriormente, se logró determinar que el vehículo que Diana abordó ya fue identificado, con la placa ESN 170, y tiene cinco multas de tránsito. La más reciente se remonta a junio de 2025 a un conductor por no portar su licencia y cuyo registro en el RUNT no arroja copia de certificados médicos. Al parecer, el conductor no es el dueño del vehículo, sino que fue contratado por un tercero, que también sería propietario del otro taxi involucrado.

