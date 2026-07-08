CNE abre indagación preliminar contra Galán por presuntas irregularidades en financiación de campaña

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra el alcalde Carlos Fernando Galán tras la queja del concejal Angelo Schiavenato sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2023. En ese sentido, el organismo electoral ordenó al Fondo de Financiación de partidos y campañas electorales para que dentro de los próximos dos días aporten información relacionada con los informes de ingresos y gastos de campaña individual presentados por Galán, y los aportes de Compañía de seguros Bolivar S.A, Seguros comerciales Bolivar S.A. y Banco Davivienda S.A.

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Según el concejal, el Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria habrían realizado diversos aportes económicos a la campaña de forma fragmentada, presuntamente, con el fin de eludir el tope del 2% establecido por la ley. Lo anterior teniendo en cuenta que, si se viola dicho tope, las empresas no pueden "celebrar contratos con entidades públicas del respectivo nivel territorial para el cual fue elegido el candidato", según se menciona en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.

La investigación del concejal Schiavenato indicó que, para la fecha de las elecciones territoriales, Mercantil Colpatria habría donado 250 millones de pesos a la campaña de Galán. Por su parte, el Grupo Bolívar, a través de sus empresas, habría entregado 100 millones de pesos, quedando a escasos 5 millones del tope máximo para no contratar con dicha Alcaldía.



De acuerdo con el concejal, pocos meses después de la posesión, el alcalde le habría adjudicado cerca de tres billones de pesos al Banco Davivienda, dinero correspondiente a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito (Foncep). Precisamente, el Banco Davivienda está vinculado al Grupo Bolívar, y en 2025 hizo pública la fusión societaria con Colpatria.



"Al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con un aporte adicional realizado por Mercantil Colpatria (Hoy fusionada con Davivienda, miembro del Grupo Bolívar), el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2% del tope de gastos, lo cual podría activar las restricciones de contratación con el Distrito", aseguró el concejal en un comunicado.

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En ese sentido, el CNE indicó que también se le dio un plazo de dos días al partido Nuevo Liberalismo, al cual pertenece Galán, para que presente el informe de los aportes privados y públicos realizados a la campaña. Asimismo, se le ordenó al concejal Schiavenato que realice una ampliación de su queja. En cuanto al alcalde, se le solicitaron pruebas respecto a los informes de ingresos y gastos de campaña individual, y defensa sobre los hechos mencionados.

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