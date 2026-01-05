Funza y una localidad de Bogotá tendrán cortes de luz este lunes: conozca a qué hora inician

Bogotá y el municipio de Funza inician la semana con ajustes en su infraestructura de servicios públicos. De acuerdo con la información oficial publicada en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa Enel Colombia, para este lunes 5 de enero de 2026 se han programado algunas jornadas de mantenimiento preventivo en redes de suministro de energía en algunos puntos específicos de la ciudad. El objetivo de estas labores es garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo y reducir la probabilidad de averías futuras que puedan afectar de manera drástica a los usuarios residenciales y comerciales.



Cortes de luz en Bogotá y Funza este lunes 5 de enero

Para Bogotá, el impacto se concentrará en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con el cronograma técnico, el barrio Pablo VI Norte experimentará un corte de luz programado desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., que va desde la calle 59 a la calle 61, entre las carreras 56 y 58. Se recomienda a los habitantes de este sector planificar sus actividades diarias considerando que, durante cuatro horas, no contarán con el suministro de energía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, los trabajos de infraestructura también se extenderán fuera de la capital. En el municipio de Funza, Cundinamarca, se prevé una jornada de desconexión más extensa, por lo que los operadores de la compañía eléctrica trabajarán entre la calle 23 y la calle 25, abarcando de la carrera 35 a la carrera 37. En este punto, la suspensión iniciará a las 9:00 a. m. e irá hasta las 5:30 p. m.



Recomendaciones por cortes de luz este lunes 5 de enero

Para minimizar los inconvenientes que estos trabajos programados puedan generar, las autoridades han compartido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente durante las actividades de mantenimiento:



Protección de equipos electrónicos: es fundamental mantener los electrodomésticos desconectados durante el tiempo que dure la intervención, ya que esto puede evitar daños colaterales que podrían surgir por las intermitencias naturales al restablecer el servicio.

es fundamental mantener los durante el tiempo que dure la intervención, ya que esto puede evitar daños colaterales que podrían surgir por las intermitencias naturales al restablecer el servicio. Gestión de alimentos: se recomienda evitar la apertura constante de la nevera o congeladores. Mantener la puerta cerrada permitirá que los productos refrigerados conserven su temperatura por más tiempo durante el corte.

se recomienda evitar la apertura constante de la o congeladores. Mantener la puerta cerrada permitirá que los productos refrigerados conserven su temperatura por más tiempo durante el corte. Seguridad y acceso: en ciertos casos, el personal técnico de Enel podría requerir acceso a edificios o conjuntos residenciales para completar las reparaciones. Aunque se solicita la colaboración ciudadana para permitir su ingreso y cumplir con los tiempos previstos, es vital verificar siempre la identidad del trabajador a través de la línea telefónica 601-5115115 antes de permitir el paso.

Finalmente, es importante recordar que la información sobre estos cortes de luz se basa en los reportes de mantenimiento de Enel Colombia, compartidos a través de los canales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se invita a los residentes de los sectores mencionados a estar atentos a las redes sociales oficiales para cualquier actualización de último minuto en los horarios de restablecimiento del servicio.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL