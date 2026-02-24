A propósito del caso de Diana Ospina, así puede identificar si un taxi es seguro o no

Tras diecinueve horas de angustia, se confirmó el hallazgo con vida de Diana Ospina, la mujer que había desaparecido tras salir de una discoteca en el sector de Chapinero, Bogotá. Aunque Diana ya se encuentra con su familia después de haber sido auxiliada en el CAI Mirador al sur de la ciudad, fue víctima de un "paseo millonario" en el que los delincuentes desocuparon sus cuentas bancarias, realizando robos superiores a los 50 millones de pesos mediante transferencias y compras por internet.

Este lamentable suceso ocurrió luego de que ella tomara un taxi en la calle debido a que el servicio de aplicación que solicitó inicialmente nunca llegó. A raíz de este caso, las autoridades y expertos en seguridad del gremio de taxistas han enfatizado una serie de recomendaciones para quienes se ven en la necesidad de abordar un vehículo de servicio público en la vía. El objetivo es minimizar los riesgos de caer en redes criminales que utilizan vehículos legales para cometer delitos.



¿Cómo saber si un servicio de taxi es seguro en Bogotá?

Una de las herramientas más poderosas y menos conocidas por los ciudadanos es el portal Simur Conductores. Esta es una página oficial del Distrito que permite a cualquier usuario verificar la legalidad del servicio con solo digitar la placa del carro. A través de esta consulta se puede confirmar si el vehículo cuenta con una tarjeta de control activa a la fecha. En el caso de Diana Ospina, se descubrió que el taxi que abordó (placa ESN 170) no tenía dicha tarjeta vigente, lo cual es una señal de alerta inmediata para no subir al vehículo.



Físicamente, el pasajero debe exigir y revisar el tarjetón o tarjeta de control, que debe estar ubicado en un lugar visible, generalmente detrás del asiento del copiloto o en el volante. Este documento es indispensable y obligatorio para todo conductor legal. En él se deben verificar cuatro datos fundamentales: el nombre del conductor, su fotografía, la empresa a la que está afiliado, la placa del vehículo y la tabla de tarifas vigente. La ausencia de este documento o la inconsistencia entre la foto y el conductor son motivos suficientes para desistir del viaje.



Enviar la ubicación en tiempo real

El caso de Diana demostró que enviar una simple fotografía del vehículo puede no ser suficiente si los delincuentes logran acceder al teléfono y borrar la información. La recomendación de los expertos es compartir la ubicación en tiempo real de forma ininterrumpida con un contacto de confianza. A diferencia de un mensaje estático, la ubicación en tiempo real funciona como un localizador que permite el seguimiento constante del trayecto. Además, se sugiere tomar capturas de pantalla de la información del vehículo y enviarlas de inmediato, de modo que queden registradas fuera del dispositivo antes de cualquier eventualidad.



El riesgo de la subcontratación y la seguridad del vehículo

Un aspecto preocupante revelado en la investigación es que, en ocasiones, conductores autorizados entregan el vehículo a terceros no registrados para que lo trabajen. Aunque las empresas realizan controles rigurosos, antecedentes judiciales y verificaciones de seguridad social, la subcontratación informal facilita que personas ajenas al gremio cometan actos delictivos. Por ello, se recomienda priorizar el uso de empresas legalmente constituidas y, preferiblemente, solicitar el servicio a través de sus canales oficiales o aplicaciones propias, donde queda un registro digital del conductor asignado



Finalmente, es vital estar atento al entorno al momento de subir al taxi. En el caso de Diana, un segundo taxi con delincuentes la persiguió y abordó el vehículo justo cuando llegaba a su casa, sometiéndola por los costados. Verificar que los seguros de las puertas funcionen correctamente y no aceptar vehículos que presenten comportamientos sospechosos o que parezcan estar siendo escoltados es fundamental en una ciudad donde la percepción de inseguridad es alta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL