Estos son los cargos que enfrentarán quienes retuvieron a Diana Ospina en Bogotá y la robaron

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre el caso de Diana Ospina, una mujer que fue abordada por dos sujetos en un taxi frente a la puerta de su casa en la madrugada del domingo 22 de febrero.

La víctima había salido de un establecimiento ubicado en la localidad de Chapinero y, luego de que el servicio que había pedido por aplicación le cancelara, decidió tomar un taxi.

Cuando ya estaba frente a su casa, desde un taxi que venía siguiéndola se bajaron dos hombres y cada uno se subió a lado y lado en la parte trasera del otro vehículo, impidiéndole a Diana Ospina bajarse. Los dos carros arrancaron y se fueron.



“El domingo a las cuatro de la tarde recibimos la alerta de la desaparición de Diana a las 3 de la madrugada”, dijo el secretario de Seguridad a Noticias Caracol en vivo, añadiendo que de inmediato empezaron a “identificar puntos probables donde la podían tener secuestrada”.



Por fortuna, la mujer apareció en la noche del lunes 23 de febrero e “hizo presencia en un CAI donde pidió ser trasladada a su casa”, señaló el funcionario distrital, revelando que “el Gaula tenía la información para controlar unos sitios donde presuntamente estaría” secuestrada.

Sobre lo que ella ha dicho sobre su secuestro, señaló que “le hemos dado todo el espacio para su descanso y hoy estaremos trabajando con ella”. (Lea también: La millonaria suma de dinero que robaron a Diana Ospina tras secuestro y paseo millonario en Bogotá)



Responsables que sean capturados no serán imputados por hurto

Restrepo fue enfático en decir que lo que le ocurrió a Diana Ospina “es un secuestro” y no lo que denominan paseo millonario”.

“No estamos dispuestos a permitir que la pérdida de libertad de un ciudadano, así sea por un segundo, sea tipificado como un hurto, y por lo tanto nuestra investigación está enfocada a que los responsables de este crimen sean llevados al juzgado por secuestro”, subrayó.

Sobre si este caso está relacionado con el del profesor Neill Felipe Cubides, quien trabajaba en la Universidad Externado y fue hallado muerto en zona rural de Usme, en el sur de Bogotá, el secretario de Seguridad manifestó que “son investigaciones diferentes”.

Insistió en que en hechos como el de Diana Ospina, “hasta hace dos años este tipo de comportamiento era tipificado como hurto agravado, que tiene una pena relativamente baja y adicionalmente da poco éxito la judicialización. Por eso, el señor alcalde Galán nos indicó que para aumentar las responsabilidades de los individuos que se dedican a estas actividades, debemos orientarnos a demostrar que hay una tipificación en el delito de secuestro en cada uno de estos casos” e “intentamos llevarlo así ante los jueces. No es que haya un aumento de secuestros ni que haya un surgimiento de estos casos”. (Lea también: Conductor de taxi al que se subió Diana Ospina se presentó a la Fiscalía: antecedentes del carro)



Llamado a solicitar el servicio de transporte o tomarlo en un sitio seguro

El secretario Restrepo mencionó el programa Transporte Seguro que se implementó en Bogotá hace cuatro semanas en algunos puntos de la ciudad.

“En esos lugares no hemos tenido eventos de este tipo”, explicó, pero agregó que “la dispersión de las actividades nocturnas a lo largo de la ciudad es altísima”, por lo que no es posible aplicarlo “en cada local de la ciudad, no es posible utilizar la fuerza pública en cada local de la ciudad”.

Por ese pide tener “cuidado a la hora de hacer uso de transporte público en las horas de la madrugada, utilizando plataformas y mecanismos seguros de solicitud del transporte”.

“Todos los ciudadanos deberíamos acudir a los canales de solicitud de transporte público certificado, ya sea por línea telefónica o aplicación. Garantizan que hay una empresa responsable del servicio que se presta”, recalcó. (Lea también: Empresa a la que está adscrito taxi en el que fue secuestrada Diana Ospina se pronunció)

