Aerocivil da detalles sobre maniobra que hizo avión para evitar choque con helicóptero en El Dorado

El pasado 20 de febrero, un incidente en el Aeropuerto Internacional El Dorado provocó que un avión de Latam suspendiera su despegue ante la eventual amenaza de chocar contra un helicóptero militar que se encontraba en la zona. El hecho, que no dejó personas afectadas, encendió el debate en torno a las medidas y el control aéreo que se tienen en esta importante terminal aérea. Al respecto, la Aeronáutica Civil se pronunció.

Dicha entidad dio a conocer que se trataba de la aeronave Airbus A320, la cual cubría la ruta ARE4278 y tenía como destino San Andrés. Los pilotos de dicho vehículo, con 157 pasajeros y 5 tripulantes, tuvieron que llevar a cabo una maniobra de "abortaje de decolaje" para evitar cualquier situación que pusiera en riesgo a los pasajeros.

"La Aeronáutica Civil informa a la opinión pública que el pasado 20 de febrero de 2026, la aeronave Airbus A320 que cubría el vuelo ARE4278 en la ruta Bogotá – San Andrés, con 157 pasajeros y 5 tripulantes a bordo, realizó una maniobra de abortaje de decolaje (RTO) como medida preventiva de seguridad operacional. De acuerdo con la información preliminar, a las 17:04 hora local, la aeronave fue autorizada para el remolque y puesta en marcha desde la posición C5. Posteriormente, a las 17:13 HL, se le instruyó rodar hacia la pista 14R", explicó la Aerocivil en su más reciente comunicado.



Esta entidad aérea dio a conocer que el incidente ocurrió hacia las 5:36 de la tarde, cuando la aeronave de Latam fue autorizada para su respectivo despegue por parte del Control de Tránsito Aéreo. En eso, los tripulantes de dicho vuelo hicieron la respectiva advertencia sobre el vuelo de un helicóptero que se aproximaba a la pista, razón por la cual la tripulación llevó a cabo el abortaje de decolaje.



"A las 17:36 HL, tras ser autorizada para el despegue por el Control de Tránsito Aéreo, la tripulación advirtió durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista. Ante esta condición, y en aplicación estricta de los protocolos de seguridad, la tripulación ejecutó el abortaje de decolaje, logrando la detención segura de la aeronave", explicó la entidad.

Tal maniobra no provocó afectaciones entre los pasajeros, no obstante, la temperatura de los frenos del avión alcanzó un nivel tan alto que conllevó a que las ruedas se desinflaran. "Posteriormente, el avión abandonó la pista por la calle de rodaje K6 para la respectiva verificación técnica. Como consecuencia de la maniobra, la temperatura de los frenos alcanzó aproximadamente 900 °C, lo que ocasionó el desinflado de las ruedas, sin que se presentara conato de incendio ni afectación a los ocupantes. Todos los pasajeros y tripulantes se encuentran en buen estado de salud", agregó Aerocivil.



¿Qué se sabe del helicóptero?

La Aerocivil también dijo que este helicóptero involucrado "corresponde a una aeronave de Estado, matrícula FAC4021. Según los registros, esta despegó desde la plataforma de CATAM a las 17:17 HL, cruzó la trayectoria de la pista 14L y se dirigió hacia el sector de la localidad de Engativá. A las 17:35 HL, fue autorizada por la Torre Norte para un nuevo cruce de la pista 14L, previéndose el cruce subsiguiente de la 14R tras obtener la autorización correspondiente. Una vez en contacto con la Torre Sur instruyó a dicha aeronave mantener 9.500 pies, mientras el vuelo ARE4278 recibía su autorización de despegue".

El problema aconteció en el momento en que se registró una interferencia en las comunicaciones con el helicóptero implicado, pues mientras esto ocurría, la aeronave de Latam ya había iniciado su procedimiento de despegue. "Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur, se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria. Simultáneamente, la aeronave de pasajeros ya había iniciado su carrera de despegue. Esta simultaneidad derivó en una proximidad a la trayectoria de la pista 14R, razón por la cual la tripulación del vueloARE4278 tomo la decisión de no continuar la fase de decolaje", agregó Aerocivil.

Al respecto, la Aeronáutica Civil anunció el inicio de una investigación técnica que permita cuáles fueron las causas exactas, los factores determinantes y las dinámicas que provocaron tal suceso, que afortunadamente pudo ser controlado a tiempo.

"La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) ha iniciado la investigación técnica pertinente, conforme a los protocolos de la normativa aeronáutica vigente y los estándares internacionales de la OACI. El objetivo es determinar las circunstancias exactas del suceso, identificar factores contribuyentes y emitir recomendaciones que permitan fortalecer la seguridad operacional. La Aeronáutica Civil reitera que la seguridad aérea es su prioridad fundamental y continuará informando sobre los avances de la investigación bajo los principios de transparencia y debido proceso", finalizó la máxima autoridad aeronáutica del país.

