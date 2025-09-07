Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Denuncian nuevo incidente en Andrés DC de Bogotá: máquina habría causado quemaduras a clientes

Denuncian nuevo incidente en Andrés DC de Bogotá: máquina habría causado quemaduras a clientes

Al menos nueve personas habrían resultado lesionadas en la sede de la calle 82 de Bogotá, luego de que un dispositivo para efectos ambientales presentara fallas. El restaurante se pronunció.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:45 p. m.
Denuncian nuevo incidente en Andrés Carne de Res: máquina habría causado quemaduras a clientes
El hecho dejó como saldo preliminar al menos nueve personas con lesiones leves en la piel. -
Colprensa/ X: @Moreno_Cardio