Denuncian nuevo incidente en Andrés DC de Bogotá: máquina habría causado quemaduras a clientes

Un grupo de clientes que se encontraba en el quinto piso del restaurante Andrés DC, en la calle 82 de Bogotá, denunció vivir momentos de angustia en la noche del pasado viernes, 5 de septiembre de 2025, hacia las 10:00 p. m., tras un inesperado accidente con uno de los equipos instalados en el lugar para la ambientación del espacio. Según las denuncias, una máquina de humo habría comenzado a emitir chispas y fragmentos incandescentes que alcanzaron a varias personas en plena velada.

El hecho dejó como saldo preliminar al menos nueve personas con lesiones leves en la piel, daños materiales en prendas de vestir y denuncias de caída de cabello por exposición directa al material expulsado. Los testimonios de quienes estuvieron en el lugar describen la situación como preocupante, pues uno de los asistentes narró que al momento de activarse el aparato, las partículas expulsadas se adhirieron a la ropa y la quemaron en cuestión de segundos.



Denuncian nuevo incidente en restaurante Andrés DC en Bogotá

"La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Una de las máquinas de humo empezó a expulsar partículas incandescentes, que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir", denunció en redes sociales un médico que resultó afectado.

"Qué irresponsabilidad la de este lugar, ya en el plan de ir a Andrés se deben anticipar las quemaduras como evento acostumbrado en este lugar. Las autoridades competentes deben tomar medidas drásticas ante esta situación", agregó el hombre, quien también mostró a los presentes cómo se desprendían mechones de su cabeza luego de recibir las descargas del equipo.



Además de las consecuencias físicas, la situación dejó un saldo importante en pérdidas materiales: camisas, pantalones y abrigos terminaron con agujeros o completamente dañados por la sustancia. También se conoció que una mujer resultó con quemaduras en la espalda, otra sufrió lesiones en el rostro y una tercera vio cómo su cabello se prendía en fuego momentáneamente. De hecho, el médico compartió en redes fotos denunciando este hecho.

"Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos", indicó uno de los denunciantes a El Tiempo. Otros reportes coincidieron en que las chispas alcanzaron el cabello de varias personas en el restaurante.



Esto dijo el restaurante sobre nuevo incidente

Tras conocerse la denuncia, Andrés DC emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y pidió disculpas a los clientes. La administración informó que, como medida preventiva, decidió suspender de manera inmediata el uso de todas las máquinas de humo similares a la que falló en el quinto piso, hasta realizar una revisión técnica completa. "Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados".

"El pasado viernes, en Andrés DC, una de las máquinas de humo utilizadas para ambientar nuestras veladas presentó una falla técnica inesperada, que ocasionó la dispersión de una sustancia abrasiva y afectó a nueve de nuestros comensales. De inmediato, fueron atendidos por nuestro servicio médico interno y por profesionales de Emermédica. Tras la revisión, ninguno de ellos requirió atención médica adicional. Aun así, se les ofreció acompañamiento hasta un centro hospitalario en caso de que lo consideraran necesario", se lee en el comunicado.

"Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad", concluyó el restaurante sobre el incidente ocurrido el viernes.

Este no es el primer episodio en el que se cuestionan las condiciones de seguridad en Andrés Carne de Res y sus distintas sedes, pues en agosto de 2024, la bailarina Laura Villamil sufrió quemaduras graves en más del 90% de su cuerpo durante una presentación con fuego en la sede de Chía. Un año después, en agosto de 2025, el influencer Josué Rodríguez denunció que un ladrillo desprendido del techo del establecimiento lo golpeó en la cabeza. Según sus declaraciones, el personal no habría reaccionado de forma inmediata.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co