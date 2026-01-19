Descubren construcción de canchas de fútbol en reserva Thomas van der Hammen: afectaron 7.500 m²

La CAR Cundinamarca informó que detuvo obras en la reserva Thomas van der Hammen, en Bogotá, donde se estaban construyendo canchas de fútbol en 7.500 m² de la zona ambiental protegida.

"La disposición inadecuada de este tipo de elementos genera una ruptura en un ecosistema que cumple un papel fundamental de conectividad entre los Cerros Orientales, los humedales Torca-Guaymaral, La Conejera y el río Bogotá”, advirtió el director general de la entidad, Alfred Ballesteros.



Extrajeron césped e iban a instalar grama artificial

El director de la CAR dijo que llegaron al sector de La Conejera, en la localidad de Suba, tras “las denuncias ciudadanas en las que se manifestaban afectaciones y daños ambientales severos en la reserva Thomas van der Hammen”.

“Evidenciamos en flagrancia la afectación de cerca de 7.500 m², con disposición irregular de residuos de construcción, descapote y uso de maquinaria pesada”, detalló.



En el predio encontraron “tres máquinas amarillas operando, las cuales realizaban labores de explanación del lugar (…) extrayendo bloques de césped que habían sido retirados de la zona para la instalación de grama artificial, material que también estaba en el lugar”.



Ya había canchas de fútbol en funcionamiento y se estaban realizando actividades deportivas en una zona “donde están prohibidas”, destacó Ballesteros.

La CAR recalcó que esta “zona tiene como función la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, garantizando de esta manera la permanencia de flora y circulación permanente de fauna en el lugar”.

Para el director general de la CAR, estas malas prácticas ponen en riesgo la estabilidad ecosistémica del lugar, “ya que generan una ruptura de las dinámicas propias de un corredor que une el cerro de La Conejera con la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen. No podemos permitir que estos predios de alto valor ambiental sigan siendo afectados por actividades que alteran el equilibrio ecológico del humedal, impiden la prestación de los servicios ambientales y afectan al hábitat de flora y fauna nativos”.

El operativo dejó como resultado 8 personas con comparendos ambientales por parte de la Policía Nacional.

Por su parte, la CAR informó que hará seguimiento minucioso de este corredor ecológico de alto valor ambiental que hace parte de la jurisdicción y que tiene como propósito impedir la expansión urbana.

Ballesteros añadió que los responsables se exponen a sanciones de hasta 100 mil salarios mínimos mensuales vigentes y aseguró que la reserva Thomas Van der Hammen es “el pulmón más importante que tiene el Distrito Capital en su borde norte”. (Lea también: La multa en 2026 por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá aumentó: pilas a la fecha)

