Esto se sabe sobre el volcamiento de bus en la vía Bogotá – La Vega: al menos 42 personas heridas

Al menos 42 personas resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de servicio público en la vía Bogotá – La Vega, en un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 1 de abril en el sector conocido como Chilín, en el municipio de La Vega, Cundinamarca.



De acuerdo con información oficial entregada por la el Hospital de La Vega, la emergencia activó de manera inmediata los protocolos de atención, en articulación con la red de emergencias del departamento. Desde los primeros minutos posteriores al siniestro, se dispuso el envío de ambulancias institucionales al lugar para apoyar las labores de atención y traslado de los heridos.

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Las autoridades confirmaron que los pacientes fueron llevados principalmente a este centro asistencial, donde recibieron valoración médica. Según el reporte preliminar, entre los lesionados se encuentran menores y adultos.

En detalle, se identificaron cinco menores de edad, tres mujeres y dos hombres, algunos de ellos de nacionalidad venezolana, así como varios adultos que también requirieron atención.



De acuerdo con el comunicado del Hospital de La Vega, esta es la información preliminar de los lesionados atendidos en el centro:



Tres son mujeres menores de edad , de las cuales dos son de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad colombiana.

, de las cuales Dos son hombres menores de edad , de los cuales uno es de nacionalidad venezolana y uno es de nacionalidad colombiana.

, de los cuales uno es de nacionalidad venezolana y uno es de nacionalidad colombiana. Seis son mujeres mayores de edad , todas de nacionalidad colombiana.

, todas de nacionalidad colombiana. Ocho son mayores de edad, todos de nacionalidad colombiana.

El hospital informó además que uno de los pacientes tuvo que ser remitido a la E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá debido a la necesidad de atención de mayor complejidad, sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de las personas heridas.



¿Qué se sabe del siniestro en la via Bogotá - La Vega?

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de La Vega y del municipio de San Francisco, así como ambulancias de la zona, uniformados de la Policía y personal de la concesión vial, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la emergencia.



El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que desde el primer momento se activó el sistema de emergencias para responder a la situación. “Hasta el momento 42 personas en valoración en el hospital de La Vega”, señaló el mandatario, quien además destacó la presencia de los diferentes organismos en el lugar de los hechos.

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Sobre las causas del volcamiento, las autoridades manejan una hipótesis preliminar basada en los primeros informes de la Dirección de Policía de Tránsito y Transporte. Según explicó el gobernador, el accidente “sería una falla en el sistema de frenos”, una situación que, de confirmarse, se suma al reciente accidente en las vía Zipaquirá - Ubaté relacionados con problemas mecánicos, que dejó una familia como víctima.

El mandatario también hizo un llamado a la prevención, al advertir sobre la importancia de las condiciones técnicas de los vehículos antes de emprender viajes por carretera. “Nuevamente una falla en el sistema de frenos deja consecuencias en la vía. Recuerden que la revisión técnico-mecánica antes de emprender un viaje por carretera es indispensable”, afirmó.

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En esa misma línea, insistió en que reducir la velocidad es otro factor clave para evitar tragedias. “Esto, junto con reducir la velocidad, es clave para preservar la vida”, agregó.

Desde el centro asistencial, las directivas aseguraron que se continúa garantizando la atención integral de los pacientes afectados. El hospital mantiene seguimiento permanente a la evolución de los heridos, mientras se realizan los procedimientos médicos necesarios de acuerdo con la gravedad de cada caso.

La institución también indicó que continuará informando a la comunidad a través de sus canales oficiales, en la medida en que se conozcan nuevos detalles sobre el estado de salud de las personas involucradas.

Por ahora, el caso se mantiene en evaluación, mientras se recopilan más elementos técnicos que permitan determinar con precisión qué ocurrió en este tramo de la vía que conecta a Bogotá con el noroccidente de Cundinamarca.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co