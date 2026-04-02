Encuentran maleta con más de 8 kg de cocaína en el Aeropuerto El Dorado: equipaje iba con GPS

Las autoridades del Aeropuerto Internacional El Dorado, con apoyo de un perro de la Policía llamado Paris, encontraron cerca de 9 kg de cocaína en en una maleta abandonada y sin marcas que se encontraba en la importante terminal de transporte aéreo. Los hechos ocurrieron este jueves 2 de abril.



De acuerdo con la Policía, la droga iba a ser enviada a la ciudad de Toronto, en Canadá. "Gracias a las labores de registro y control que se adelantan en esta terminal aérea y al olfato del perro de la Policía Paris, se pudo evidenciar que en una de las revistas a las bandas de equipaje había una maleta que se encontraba abandonada y sin ningún tipo de identificación. Al verificar su contenido, se hallaron ocho paquetes vinipelados que contenían una sustancia pulverulenta", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.



Las autoridades, mediante prueba de ‘narcotest’, encontraron como resultado positivo que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína y tenía un peso aproximado de 8.795 gramos. "Es importante destacar en este caso que dentro de la maleta también se encuentran dos elementos tecnológicos, un celular y un GPS portátil, lo que nos indica que posiblemente era seguida o tenía un proceso de seguimiento", dijo en unas declaraciones la teniente coronel Carolina Ibagué, comandante Estación Aeropuerto de la Policía de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La uniformada dijo que lo hallado en la maleta y las pistas encontradas son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, a quien se le dejó a disposición tanto el clorhidrato de cocaína como los elementos electrónicos que fueron hallados dentro del equipaje. De acuerdo con datos de la Alcaldía, en lo que va de 2026 se ha logrado incautar cerca de 15 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional El Dorado. (Le puede interesar: Golpe al microtráfico en Itagüí, Antioquia: madre, hija y yerno se dedicaban al negocio ilícito).