¿Abrirá Corabastos en Jueves y Viernes Santo? Este es el precio de la mojarra roja y otros pescados

La Corabastos, principal central de abastecimiento de alimentos en Bogotá, tendrá un cierre temporal durante la Semana Santa, lo que genera inquietudes entre comerciantes y consumidores sobre el acceso a productos, especialmente pescados, cuyo consumo aumenta en esta temporada.



¿Abrirá Corabastos este Jueves y Viernes Santo?

De acuerdo con un comunicado oficial de la corporación, la central cerrará sus puertas “a partir del jueves 2 de abril de 2026 a las 4:00 p.m. hasta el viernes 3 de abril de 2026 a las 4:00 p.m., hora en la que se retomará la actividad comercial”.

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Esto significa que durante ese lapso no habrá operación dentro de la central mayorista. Además, se hizo un llamado a los transportadores y comerciantes para que no dejen vehículos dentro de las instalaciones durante el cierre.

La medida se toma en el marco de la Semana Mayor, una de las fechas más importantes del calendario religioso, y según la entidad, busca permitir un espacio de recogimiento. “Esperamos que esta sea una época de reflexión que lleve paz a cada uno de sus hogares”, señaló la corporación en el comunicado.



Precio de la mojarra y otros pescados en Corabastos

Al tratarse de días festivos, Corabastos no publica reportes oficiales de precios durante el cierre. Sin embargo, el comportamiento del mercado hasta el miércoles 1 de abril permite tener una referencia clara de cómo se movieron los productos en los días previos.



Durante la Semana Santa, el consumo de productos del mar aumenta de forma considerable en Colombia, debido a tradiciones religiosas que llevan a muchas familias a reducir el consumo de carne roja. Este incremento en la demanda impacta directamente los precios y la dinámica comercial en centrales mayoristas.



Uno de los productos más buscados en esta temporada es la mojarra o tilapia roja. Según el último reporte disponible, con corte al miércoles 1 de abril, el kilo de este pescado se ubicó en $14.500 en Corabastos, mientras que la mojarra de mar tiene un costo de $17.000.



Otros pescados

Bagre dorado: el precio del kilo es de $31.000

Bagre pintado: el kilo cuesta $37.000

Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000

Bocachico: el precio del kilo es de $19.000

Cachama: el kilo cuesta $12.000

Cajaro: el kilo tiene un costo de $16.000

Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000

Camarón titi: el precio del kilo es de $38.000

Capaceta: el precio del kilo es de $19.000

Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $34.000

Corvina: el kilo tiene un costo de $62.000

Cucha: el kilo tiene un costo de $16.000

Doncella: el precio del kilo es de $14.000

Filete de merluza: el precio del kilo es de $62.000

Filete de robalo: el kilo cuesta $62.000

Gualajo: el precio del kilo es de $33.000

Nicuro: el kilo tiene un costo de $17.000

Paleton: el kilo tiene un costo de $30.000

Pelada: el kilo cuesta $30.000

Pescado seco: el kilo cuesta $36.000

Pez mero o pollito de mar: el kilo cuesta $25.000

Pira botón: el kilo tiene un costo de $19.000

Sierra: el precio del kilo es de $24.000

Toyo tiburón peque: el kilo tiene un costo de $39.000

Trucha arcoíris: el kilo cuesta $24.000

Valentón: el kilo cuesta $36.000

Recomendaciones para los consumidores

Ante el cierre de la central durante parte del Jueves y Viernes Santo, expertos recomiendan adquirir los productos con antelación y verificar su adecuada conservación, especialmente en el caso del pescado, que requiere cadena de frío para mantener su calidad.

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Asimismo, se sugiere comparar precios en otros puntos de venta, ya que la variación puede ser significativa dependiendo del lugar y la disponibilidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co