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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan a dos de los presuntos responsables de robar el carro de una familia frente a un McDonald's

Capturan a dos de los presuntos responsables de robar el carro de una familia frente a un McDonald's

La Policía Metropolitana de Bogotá efectuó la captura de dos personas, que serían parte del grupo de delincuentes que le robaron el vehículo a una familia en un McDonald's ubicado en el norte de la ciudad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Capturan a dos de los presuntos responsables de robar el carro de una familia frente a un McDonald's
Los dos sujetos fueron hallados con el carro usado para cometer el crimen.
Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades capturaron en las últimas horas a los que serían responsables del robo de un carro en frente del McDonald's de la calle 127 con autopista, en el norte de Bogotá. El hecho delictivo se registró en la noche del jueves 26 de marzo. Al menos dos videos, tomados desde dos ángulos distintos, evidenciaron el robo en el que varios sujetos sacan a una familia de un vehículo y se lo llevan.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dio detalles de las capturas, efectuadas por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. "La Policia incautó el Mazda rojo utilizado por una banda de delincuentes para robar a una familia (...) Los dos hombres que fueron capturados por tener el carro, que también era robado, ya habían cometido delitos de hurto y lesiones personales", se lee en una publicación en la cuenta de la red social X del alcalde.

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De acuerdo con el mandatario, los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. "Si reconocen este vehículo, acudan a las autoridades para fortalecer la investigación. Vamos a capturar a todos los responsables", agregó Galán.

Un miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá también dio detalles del avance en la investigación y la captura de los dos sujetos. "En las últimas horas, en la localidad de Ciudad Bolívar, se ubicó el vehículo en el cual fue utilizado para este hurto. Capturadas dos personas por el delito de receptación y falsedad marcaria, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones avanzarán para determinar si estas personas harían parte de este hecho delictivo. Invitamos a la ciudadanía a aportar información en la línea 123 que permita fortalecer el proceso investigativo", dijo el uniformado.

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El alcalde Galán dijo en un video que le pidió a la Policía "identificar, priorizar este caso para llevar a los responsables ante la justicia. La Policía desplegó un esfuerzo investigativo que llevó a identificar el paradero del vehículo y a capturar dos personas". El mandatario reveló que los dos capturados tienen antecedentes por hurto y lesiones personales. "Será el ente acusador el responsable de avanzar en la investigación para identificar si participaron en otros hechos. Por eso le pedimos a la ciudadanía que si los puede identificar o ha conocido otros hechos en los cuales se utilizó este vehículo, acudan a las autoridades para poder fortalecer la investigación".

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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