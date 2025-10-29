En vivo
Entregan nuevo puente en Bogotá que ahorrará tiempo en TransMilenio: beneficiará a 85 mil personas

El alcalde Carlos Fernando Galán inauguró este miércoles 29 de octubre un puente curvo en la avenida Carrera 68 y se habilitaron nuevas rutas de TransMilenio que acortan el tiempo de transporte al centro de Bogotá. Conozca todos los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 29 de oct, 2025
