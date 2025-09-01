Publicidad

Distrito retiró del Concejo el proyecto de acuerdo de la reforma tributaria para Bogotá: ¿por qué?

Distrito retiró del Concejo el proyecto de acuerdo de la reforma tributaria para Bogotá: ¿por qué?

La administración de Carlos Fernando Galán dijo que volverá a radicar la iniciativa el 10 de septiembre, en sesiones extraordinarias.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:03 p. m.
Comparta en:
Distrito retiró del Concejo el proyecto de acuerdo de la reforma tributaria para Bogotá: ¿por qué?
Colprensa/Captura de pantalla