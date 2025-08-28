El alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de la capital. Así lo dio a conocer Gustavo Quintero, secretario de Gobierno del Distrito, a través de su cuenta de X. "La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados", señaló Quintero.

En desarrollo.