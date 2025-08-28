Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO MIGUEL URIBE
PASAPORTES
VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de Bogotá

Así lo dio a conocer Gustavo Quintero, secretario de Gobierno del Distrito, quien afirmó que "la evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 28, 2025 04:11 p. m.
Comparta en:
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de la capital. Así lo dio a conocer Gustavo Quintero, secretario de Gobierno del Distrito, a través de su cuenta de X. "La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados", señaló Quintero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Fernando Galán

Bogotá