Disturbios en la Universidad Nacional generan desvíos y caos en la movilidad de la carrera 30

La mañana de este jueves 28 de agosto se registraron enfrentamientos en inmediaciones de la Universidad Nacional, en Bogotá, luego de la aparición de un grupo de encapuchados en el acceso de la carrera 30 con calle 45. Como medida preventiva, TransMilenio anunció desvíos en varias de sus rutas zonales para evitar mayores riesgos a los pasajeros.



Los desmanes comenzaron en la mañana del jueves

Los incidentes comenzaron hacia las 10:00 a. m., cuando varias personas con el rostro cubierto ingresaron a diferentes edificios del campus. De manera paralela, circularon en redes sociales panfletos atribuidos a supuestas organizaciones como la Brigada Clandestina PPP, el Frente Estudiantil Clandestino (FEC) y el Movimiento Insurgente Popular Brigada Estudiantil (MIP-BE), en los que se autoproclamaban como parte de un movimiento insurgente dentro del ámbito universitario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En los comunicados, fechados el mismo día de los disturbios, se hablaba de la necesidad de “consolidar la lucha en la Nacional” y se hacía referencia a una “bienvenida revolucionaria al nuevo semestre”. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si estas manifestaciones realmente representan a la comunidad académica o si provienen de actores externos al centro educativo.

El panorama obligó a las autoridades de tránsito y a la Policía Metropolitana a reforzar la seguridad en la zona. Según TransMilenio, los desvíos afectan principalmente la avenida NQS en sentido norte-sur y la calle 26 en dirección oriente-occidente, puntos estratégicos que concentran un alto flujo vehicular.



Además de la entrada sobre la carrera 30, testigos reportaron movimientos de encapuchados hacia el costado de la calle 26, lo que ha intensificado las dificultades de movilidad en el sector.

Publicidad

Las autoridades permanecen en el lugar monitoreando la situación, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Universidad Nacional frente a los panfletos y a los hechos de alteración del orden público.

🚨Atención: a esta hora encapuchados se tomaron los edificios de Sociología y varias aulas de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional, cerca a la salida de la calle 26. Se recomienda tomar precauciones. pic.twitter.com/C2M5L1jYgh — Contamos verdades (@PresuntaVerdad) August 28, 2025

Publicidad

Noticia en desarrollo

NOTICIAS CARACOL

