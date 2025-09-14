En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video |¿Dónde está Ayelén Sofía Páez? Se ve a la menor deambulando en la madrugada

Video |¿Dónde está Ayelén Sofía Páez? Se ve a la menor deambulando en la madrugada

La Interpol emitió una circular amarilla, lo que significa que Sofía es buscada en más de 195 países.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 14, 2025 10:37 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Ayelén Sofía
La joven desapareció el 9 de agosto.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad