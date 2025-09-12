En vivo
BOGOTÁ
Misterioso hallazgo: hombre fue encontrado muerto frente a vivienda de Teusaquillo, en Bogotá

Misterioso hallazgo: hombre fue encontrado muerto frente a vivienda de Teusaquillo, en Bogotá

Las autoridades ya se encuentran en el punto tras haber recibido un reporte ante la línea de emergencias 123.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 12, 2025 07:51 p. m.
Hombre muerto en Bogotá.jpg
Al punto acudió personal de la Policía y CTI. -
Fotos: Noticias Caracol

