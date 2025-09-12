Misterioso hallazgo: hombre fue encontrado muerto frente a vivienda de Teusaquillo, en Bogotá

En la tarde de este viernes 12 de septiembre se registró un trágico hallazgo en la localidad de Teusaquillo, de Bogotá. Frente a una vivienda de la zona, fue hallado un cuerpo sin vida con algunos rastros de sangre.

Acorde con información que fue suministrada a Noticias Caracol, el cuerpo sin vida pertenecería al de un hombre habitante de calle, cuyo hallazgo fue reportado hacia las 5:30 de la tarde a través de la línea 123. El sujeto se encontraba en el antejardín de una vivienda, sobre un lago hemático que despertó dudas entre las autoridades.

Tras haber sido reportado el caso, unidades de Policía y del CTI llegaron al punto para hacer el respectivo procedimiento. Por el momento se desconoce la identidad de la persona fallecido y las circunstancias de su muerte. La zona continúa con el respectivo acordonamiento mientras se evalúa y analiza la zona del hallazgo.



Noticia en desarrollo...