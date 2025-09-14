En vivo
POLÍTICA
Colombia enfrenta el fantasma de la descertificación de EE. UU., ¿qué riesgos hay para nuestro país?

Colombia enfrenta el fantasma de la descertificación de EE. UU., ¿qué riesgos hay para nuestro país?

Hay expectativa por la decisión de Estados Unidos frente a la lucha antidrogas en Colombia. Entre récords de incautaciones de cocaína, la caída en la erradicación y la presión del país norteamericano por un cambio, Colombia pende de un hilo y revive fantasmas del pasado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:09 p. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Erradicación forzosa.jpg
Erradicación de cultivos de hoja de coca en San Pablo, Sur de Bolívar.
Colprensa

